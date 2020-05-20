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Нэстасе на предложение организовать досрочные выборы: «Если бы я был сегодня президентом, я бы подходил к положению вещей совершенно по-другому»
20.05.2020

Председатель Платформы Достоинство и Правда Андрей Нэстасе прокомментировал позицию Игоря Додона, который сообщил, что было бы хорошо, если бы Андрей Нэстасе, Майя Санду и Зинаида Гречаный встретились для дискуссии и возможно, лучше, чтобы состоялись досрочные выборы, сообщает ТРИБУНА.

«Это видение Додона, поэтому мы разные, поэтому я не собираюсь голосовать за него, и я никогда не буду поддерживать его ни на одну государственную должность. У нас совершенно другой подход. Если бы я был сегодня президентом, я бы подходил к положению вещей совершенно по-другому, я бы принял к сведению плачевное положение, в котором находится Республика Молдова, и пригласил бы на дискуссии все политические партии, я бы пригласил, прежде всего всех депутатов, потому что они были направлены туда, я бы попросил их проникнуть в трудное положение страны – и почему бы и нет? – прийти к политическому и социальному консенсусу относительно извлечения этой страны из беспорядка, куда ее привели за 30 лет, а, особенно, в последнее время олигархические группы, контролируемые либо Плахотнюком или Додоном».

Кристина Пендя


 
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