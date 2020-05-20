Шор приедет домой в наручниках - помогут высокопоставленные экс-земляки

Израиль своих не выдает, но для Молдовы сделает исключение: Не забываем, что один из самых авторитетных политиков Израиля - Авигдор Либерман - родом из Кишинева.

Международное влияние Илана Шора преувеличено, и Израиль может выдать его Молдове при наличии между странами соглашения о выдаче уголовных преступников. Такое мнение высказал израильский государственный деятель, дипломат, военно-политический эксперт, экс-глава израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми в эксклюзивном интервью телеканалу ACCENT TV, передает Noi.md.

Как выяснилось, Яков Кедми внимательно следит за развитием политической ситуации в Молдове и знает о депутатах-перебежчиках, часть которых вступила в ряды партии «Шор», которую возглавляет беглый олигарх Илан Шор, имеющий и израильское гражданство. Илан Шор был объявлен в международный розыск по линии Интерпола, и, как считается, находится в Израиле, причем он абсолютно уверен, что это государство своих граждан не выдает.

Яков Кедми говорит, что это не так.

«Были случаи, когда выдавали израильских граждан. Франции, например. Это зависит только от того, существует ли взаимное соглашение между двумя странами о выдаче уголовных преступников, и по каким видам преступлений. Если это соглашение есть, тогда в соответствие с ним Израиль должен выдать. Если Израиль не выдает в соответствие с пунктом соглашения, тогда представителями Молдовы подается апелляция в Израильский суд. Так это делается», - отметил Яков Кедми.

Он вообще считает преувеличенным международное влияние Шора и допускает, что на молдавской политической арене он ещё играет какую-то роль, но не более того.

«Кроме чисто информационных сообщений, что есть такой Шор, которого обвиняют в таких преступлениях, и он является одной из серьезных фигур, играющих на поле Молдовы больше ничего. В Израиле никого это не интересует», - отметил израильский государственный деятель, дипломат, военно-политический эксперт, экс-глава израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми.

ПАВЕЛ МУНТЯН