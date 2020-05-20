Президент Молдовы о своих действиях в случае распада большинства в парламенте

Выступая в эфире одного из частных телеканалов, глава государства обозначил политические сценарии для страны в случае, если правящая коалиция лишится еще нескольких депутатов.

Президент Молдовы Игорь Додон считает, что проведение досрочных парламентских выборов одновременно с президентскими является вполне реальным политическим решением для страны в случае, если большинство в высшем законодательном собрании прекратит свое существование вследствие перехода еще нескольких депутатов в другие фракции. Об этом он заявил в эфире одного их частных телеканалов во вторник вечером.

Додон пообещал парламентской группе, которая стремится отправить в отставку правительство во главе с Ионом Кику, что он предпримет все возможное, чтобы к власти в стране не пришли вновь те политические силы, которые руководили ею до июня минувшего года.

"Если парламентское большинство прекратит существование, начнется политический кризис, я, как президент, соберу все политические силы, кроме этой группы, и начну обсуждение ситуации. Первый вариант – создание нового парламентского большинства без участия этой группировки, второй – проведение досрочных выборов в парламент", - завил президент.

Додон также подчеркнул, что возвращение к «серым схемам», применявшимся ранее, - недопустимо.

Коснулся президент и темы предоставления российского кредита для Молдовы. В сложившихся политических условиях, по его мнению, официальный Кишинев должен представить аргументацию, гарантии российским коллегам, что средства, которые могут поступить в Молдову, не попадут в руки тех, кто ранее выступал с антироссийской риторикой.

Андрей Петрик