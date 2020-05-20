Андриан Канду: Мы пойдем на отставку правительство, если будем знать, что будет дальше

Лидер парламентской группы Pro Moldova Андриан Канду говорит, что нынешнее правительство, возглавляемое премьер-министром Ионом Кику, не справилось должным образом с пандемией COVID и с экономической ситуацией в стране. Депутат расценивает правительство как неэффективное и подчиненное президенту Игорю Додону, отмечает IPN.

„Мы выступаем за отставку правительства, но мы осознаем, что мы не можем сделать этот шаг, если не знаем точно, что произойдет после. Если мы не будем знать, сможем ли мы назначить другое правительство, пойти на первый шаг отставки этого правительства и т. д., и после этого вступить в политический кризис в дополнение к экономическому кризису, пандемическому кризису, чтобы иметь еще один политический кризис, тогда это будет чистое самоубийство.

Это безответственное отношение к гражданам и к стране. Мы пойдем на первый шаг только в том случае, если будет ясно, что происходит со вторым шагом, третьим шагом и так далее”, - заявил Андриан Канду в ходе передачи „Punctul pe Azi” на телеканале TVR Moldova.

Лидер Pro Moldova уточняет, что отставка правительства будет возможна только после разработки антикризисного плана. „Когда мы говорим о втором шаге, формировании правительства, мы не обсуждаем, кто должен занять должность премьер-министра. Сначала нам нужно иметь антикризисную программу, принять ее, посмотреть, кто способен, кто может это сделать. Мы в Pro Moldova будем очень гибкими, и у нас нет никаких амбиций занять должность премьер-министра, мы можем помочь управлять, если вы способны”, - сказал он.

В контексте заявлений премьер-министра о том, что он может подать в отставку в случае, если нынешнего парламентского большинства больше не будет, Андриан Канду утверждает, что Иону Кику даже не нужно большинство, которое поддержало бы его.

„Премьер пришел в парламент почти ни с чем, только с Законом о бюджете и налоговой бюджетной политикой. Вы видели, чтобы он чаще приходил в парламент в последнее время? Пришел с незаконным принятием ответственности, незаконно придумал кредитное соглашение с Российской Федерацией. Ну, если он продолжит приходить с незаконными вещами, тогда пусть перестаёт приходить в парламент, потому что ему не нужно парламентское большинство.

Он управлял страной два месяца без парламента, и плохо управлял ею. Для чего тогда нужно парламентское большинство? У правительства были дополнительные полномочия, с которыми оно не справилось”, - добавил депутат.