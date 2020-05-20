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Политика
Павел Филип: Я не думаю, что будет возможным установить новое правительство
20.05.2020

Лидер Демократической партии Молдовы Павел Филип утверждает, что первое давление на формирование началось после того, как он дал понять, что руководство партией будет осуществляться совершенно по-другому, чем это было во времена предыдущего председателя. Павел Филип утверждает, что Владимир Плахотнюк пытался продвинуть некоторые свои интересы через партию, а в тот момент, когда ему было дано понять, что этого не произойдет, сначала попытался снять Павла Филипа с должности председателя парламентской фракции, а затем заманить депутатов из ДПМ, отмечает IPN.

„В ход пошел план Б, который предусматривает вывод большого количества депутатов из ДПМ, чтобы не позволить демократам создать коалицию с Блоком ACUM, это первая цель. Вторая цель заключалась в сокращении числа депутатов-демократов до предела, чтобы не было парламентского большинства с ПСРМ. Так создается группа Канду-Шор и они могут участвовать в переговорах”, - заявил Павел Филип в ходе передачи „О нас” на телеканале Jurnal TV.

По мнению Павла Филипа, бывшие депутаты-демократы и депутаты фракции Партии „Шор” попытаются начать переговоры с правыми партиями. „Они скажут им, что согласны голосовать за отставку правительства, что „у нас нет никаких условий”, только после отставки правительства, когда начнутся переговоры о назначении нового правительства, я уверен, что будут определенные условия, с которыми парламентские правые силы не согласятся”, - сказал он.

Таким образом, Павел Филип считает, что с помощью этих методов появится новая группа депутатов, которые будут важны в процессе переговоров и создания парламентского большинства.

„Эти люди действуют абсолютно безответственно. Бросить Республику Молдова в политический хаос, учитывая пандемию коронавируса, экономический кризис, абсолютно безответственно. Я уверен, что после отставки правительства, невозможно будет установить новое правительство”, - уточнил Павел Филип.


 
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