Юрие Реницэ о видео с Игорем Додоном и Владимиром Плахотнюком

Видеоматериалы с беседой Игоря Додона с Владимиром Плахотнюком попали в руки депутата Юрия Реницэ через почтовый ящик Парламента Республики Молдова. Депутат говорит, что носитель с видео он получил на прошлой неделе, без никаких записок. Таким образом, он не знает, кто является отправителем, отмечает IPN.

„Я видел подходы некоторых политиков, некоторых энциклопедических экспертов, которые обращают внимание на этот чисто технический аспект, а не на содержание моего сообщения. У каждого депутата Парламента Республики Молдова есть почтовый ящик, в который приходят все документы. Доступ свободный, не ограничен”, - заявил Юрие Реницэ в ходе передачи „Cutia Neagră” на телеканале TV8.

Депутат утверждает, что обратился с ходатайством в адрес Генеральной прокуратуры, чтобы она высказалась по поводу достоверности этих видеозаписей. ГП должна высказаться и относительно юридических аспектов, уточняет депутат.

„Моя цель состояла не в том, чтобы дать юридическую, правовую оценку. Поэтому я сказал, что не намерен вмешиваться, это не мое право, и я уважаю это разделение полномочий, чтобы прокуратура занималась исключительно юридическими аспектами. Что касается меня как политика, я несу ответственность за то, чтобы представить политическое послание. Я представлю прокуратуре ходатайство, чтобы получить уточнения, и естественно, я не ограничусь только этим публичным обращением. Я потребую в соответствии с Законом о статусе депутата провести проверку, чтобы были соблюдены юридические процедуры”, - добавил он.

Юрие Реницэ сказал, что было достаточно политических оснований и интересов, чтобы привлечь внимание общественности к этим видео. „Это не первый случай, когда Игорь Додон подозревается в коррупции. Я ни в коем случае не являюсь прокурором. Я депутат, политик и дипломат, и я высказываюсь по этим аспектам. Додон и Плахотнюк, и Яралов, и другие из их коррумпированной банды появлялись и раньше в этом видео. Это тема максимальной актуальности, а также социального и политического интереса”, - сказал депутат.