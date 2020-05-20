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Плахотнюка и Шора выдадут Молдове после вынесения приговора
20.05.2020

Владимир Плахотнюк и Илан Шор будут экстрадированы в Молдову после приговора суда. Об этом заявил в телеэфире президент Молдовы Игорь Додон.

– Американское посольство заверило, что, если в отношении Плахотнюка будет открыто уголовное дело и представлены конкретные доказательства, он будет экстрадирован из США.

В ходе поездки в Израиль в январе нынешнего года я провел переговоры с руководством страны, и меня заверили в том, что, если обвинительный приговор в отношении Шора вступит в силу, Израиль может рассмотреть возможность его экстрадиции в Молдову или же отбывания им наказания в Израиле, - отметил Додон.

Ранее о высокой степени вины в краже миллиарда заявил генпрокурор Александр Стояногло. Подробности здесь.

Подготовил Михаил Генчу


 
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