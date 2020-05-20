Максим: пчел в Молдове губит погода и бесконтрольно применяемые химикаты

Во Всемирный день пчел, который ежегодно отмечается 20 мая (дата, учрежденная резолюцией ООН) Председатель ассоциации пчеловодов Молдовы Ион Максим рассказал о том, что погодные условия и человеческий фактор могут оставить Молдову без меда в этом году.

Длительная засуха, господствовавшая в Молдове практически всю зиму и первые два месяца весны, стала одним из негативных факторов, повлиявших на качество цветов, с которых пчелы обычно собирают мед. Такой традиционный медонос, как акация, в этом году пчеловодов "подвел" — многие цветки недостаточно раскрыты, в них мало нектара. Об этом рассказал председатель ассоциации пчеловодов Молдовы Ион Максим.

"Старые пчеловоды и лесники говорят, что помнят еще такие годы, когда из-за засухи урожай цветов акации был плохим. Но и низкие температуры тоже негативно влияют. Чтобы пчела могла собирать нектар, нужно, чтобы ночью было не ниже 12 градусов, а днем — 25 градусов. А у нас ночью 7-8 градусов. Это значит, что цветок не полностью раскрывается, пчела не может добывать нектар", - сообщил Максим.

Еще одна проблема, с которой пчеловоды сталкиваются каждый год — это гибель пчел из-за применения ядохимикатов в сельском хозяйстве. Фермеры, конечно, желают спасти свой урожай, но совершенно не думают о том, что если исчезнут насекомые-опылители, в первую очередь, пчелы — на урожай тоже можно не рассчитывать.

"В законе предусмотрено, что аграрии должны за неделю оповещать пчеловодов, что будут обрабатывать ядохимикатами поля, предупреждать, какая группа ядохимикатов будет применяться. Но не все следуют закону. Или декларируют, что применяться будет нетоксичный препарат, а, на самом деле, используют более опасный", - заявил Максим.

По мнению пчеловодов, государство должно задуматься о субсидировании тех хозяйств, которые используют нетоксичные для пчел препараты. В результате, пчелы не будут гибнуть, фермеры, благодаря насекомым-опылителям, получат хороший урожай, а пчеловоды смогут обеспечить потребителей качественным и полезным медом.