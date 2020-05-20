20 Мая 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Политика
Кто в Молдове хочет надавить на генпрокурора Стояногло - коварный план раскрыт
20.05.2020

КС будет рассматривать запрос об аннулировании некоторых законодательных изменений, на основании которых был конкурс, и Стояногло был избран генпрокурором.

На Александра Стояногло пытаются надавить, после заявлений о краже миллиарда. Об этом президент Игорь Додон заявил на телеканале Accent TV.

– Буквально в четверг в КС будет рассматриваться интересный запрос об аннулировании некоторых законодательных изменений, на основании которых был конкурс, и Стояногло был избран генеральным прокурором. А 25 мая будет рассматриваться в суде обращение одного из кандидатов – он требует отменить конкурс, в результате которого был избран Стояногло.

То есть, после того, как прокурор пошёл жестко, вот эта группировка, мафия, понимая, что не может с ним договориться, не может его “прессануть”, решила прибегнуть к тем же методам, что и всегда. Я очень надеюсь, что КС не будет вмешиваться в эти политические процессы. С другой стороны, через суд, через аннулирование конкурса, в понедельник как-то попытаются отстранить Стояногло, – сказал Игорь Додон.

ЛИДИЯ ТКАЧ


 
Количество просмотров:
158
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.