Коронавирус в Молдове, последние новости на утро 20 мая 2020: Смягчили ограничения - и снова взмыли вверх по зараженным

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Здоровье
Публикуем последние новости по COVID-19 на утро 20 мая 2020 года. Пока самая большая загадка: куда мы дойдем с отменой ЧП и массовыми гуляньями по улицам и паркам.
Каждый будний день за 200 больных коронавирусом - как-то не радует.
Вчера объяснили, почему так много стало зараженных. На пресс-конференции глава правительства Ион Кику заявил, что эпидемиологическая ситуация находится под контролем, и больше нет того риска, который существовал в начале апреля.
По его словам, хотя статистика растёт, это объясняется и постепенным смягчением ограничений – возобновлением розничной торговли, возвращением бюджетников на рабочие места и т. д.
А вот ТУТ - не мене насущные житейские вопросы и ответы по коронавирусу в Молдове.
Но, будем надеяться, проскочим.
Итак, на 8.00 утра 20 мая ситуация в Молдове такая:
6340 (+202) - заражены
1361 (+36) из них - медперсонал
Количество тестов - 1288 (+520)
221 (+4) - умерли
251 - в тяжелом состоянии.
20 - в критическом (на ИВЛ).
39505 (+175) - под наблюдением.
2508 (+83) вылечились.
ЛИДИЯ ТКАЧ
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