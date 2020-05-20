По ту сторону шлагбаума: Когда и какие страны откроют свои границы для граждан Молдовы

Скорее всего, что границы будут открывать для конкретных стран, рассматривая их индивидуальную эпидемиологическую ситуацию.

О том, когда нам, молдаванам, можно будет упорхнуть из родного гнезда, на самом деле, говорить еще рано. Ситуация с распространением коронавируса все еще не благоприятная для путешествий. И Covid-19 отступает медленно не только в Молдове, вся Европа буквально на днях начинает слегка ослабевать карантин. Но о свободе передвижения, как была еще в начале марта, остаётся только мечтать.

Власти Молдовы пока сохраняют запрет на пересечение границы иностранными гражданами. Тут никакого самодурства – это общеевропейская практика. Сидим по своим странам, ждем окончания пандемии.

Авиарейсы и железнодорожные через границу Молдовы запрещены до 30 июня 2020, за редким исключением.

На границе все, как один, заполняют эпидемиологическую карту, а также подписать декларацию о собственной ответственности за соблюдение режима самоизоляции в течение 14 дней.

Открытие молдавских границ будет зависеть от ослабления эпидемиологических мер в других странах.

Итак, кто же из ближайших стран готов поднимать шлагбаум?

Италия смело заявила, что восстанавливает режим свободного передвижения со странами Евросоюза с 3 июня 2020 года. Разрешат передвижение внутри ЕС без обязательства проходить карантин для тех, кто прибывает в Италию. Хотя, есть оговорка, что ближе к 3 июня эксперты и правительство оценит меры борьбы с коронавирусом и окончательно решит – открывать или еще подождать.

Сицилия, кстати, громко анонсировала скидки на авиабилеты и на проживание для туристов, однако это коснется только внутреннего туризма.

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой сообщил, что с середины июня стана готова возобновит международный туризм из определенных стран. На территориях туристических зон и отелей вводят меры безопасности: дистанция между столами в заведениях, сокращение количества шезлонгов и заселение только половины номеров в отелях. Кроме того, вероятнее всего, будет отменен шведский стол, а вместо него введут комплексное меню.

Австрия откроет границы с Чехией и Германией с 15 июня, но не с Италией. Хотя, Италия готова открыться всем. Еще с 11 мая правительство Чехии разрешило международные пассажирские перевозки автобусами или по железной дороге. А соседние страны не торопятся.

Польша не откроет границы до 12 июня. Тоже решили перестраховаться и ближе к дате рассмотрят вопрос – открывать или не открывать?

Испания сообщила, что не планирует принимать туристов раньше следующего года. Еще в апреле самые смелые туроператоры открывали брони на испанские курорты, но местное правительство считает, что надо рассчитывать в 2020 году только на внутренний туризм.

Правительство Грузии заявило, что ждет иностранных туристов с 1 июля этого года.

С 9 июня Кипр собирается открыть авиасообщение, а с 9 мая – морские порты. Кипр собирается открыть границы для туристов примерно в июле этого года. Но это станет возможно исключительно при условии положительной эпидемиологической ситуации в самом Кипре прежде всего.

В Португалии туристов ждут в июле-августе, когда частично возобновится авиасообщение. А пока они только-только открывают уличные кафе.

Власти Греции ожидают восстановление туристического сезона в начале июля, хотя отели начнут открываться уже в июне. Страна морально готовится к тому, что ближайший сезон отпусков будет худших из плохих.

Греция хоть и рада будет каждому туристу, но для въезда в страну будет требовать справку о наличии антител к коронавирусу или справка об отрицательном результате теста на Covid-19.

Латвия, Литва и Эстония уже 6 мая открыли границы между собой и пока на это ограничились.

Украина не называет даже примерной даты, когда поднимет шлагбаум. Официально сообщается, что страна откроет свои границы в зависимости от того, когда другие европейские страны решат открыть свои, при условии, что в стране ситуация с коронавирусом будет спокойная. Хотя, мэр Одессы уже заявил, что при любом раскладе открывать границу для туристов. Кто-то хочет заработать.

Россия скорее всего раньше июля не может себе позволить перемещение через кордон. Новости "сегодня меньше 10 тысяч заразившихся в России", ка-то не радуют.

А Румыния - это Евросоюз, потому, тут мы им не братья. Граница откроется тогда, когда ЕС решит и разрешит.

Скорее всего, что границы будут открывать для конкретных стран, рассматривая их индивидуальную эпидемиологическую ситуацию. Только гражданам стран, где будет наблюдаться положительная динамика в борьбе с коронавирусом, разрешат путешествовать в этом году.

ИРИНА ИВАНЧЕНКО