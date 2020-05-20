Миллионный отдых миллиардера Шора и Жасмин на Мальдивах и в Дубае стал темой для СМИ

Десять миллионов леев заплатил Илан Шор за отпуск в Ницце, Дубае и на Мальдивах.

Отдых для всей его семьи в 2014 оплатила компания Hetsburg LP, которая участвовала в краже из банковской системы. Об этом пишут авторы журналистского расследования.

На счета Hetsburg LP Шор выводил деньги, украденные из молдавских банков. Это сотни тысяч евро на аренду номеров, яхт и автомобилей – все по люксовому ранжиру.

В ноябре 2014 года вся семья молдавского олигарха отправилась на Мальдивы, где порезвилась на 150 тысяч долларов от Hetsburg LP, рассказывается в видеосюжете молдавского Первого канала.

Отметим, певица Жасмин не показывала новых фото с мужем с того момента, как он сбежал из Молдовы - почти год. Сейчас он скрывается в Израиле и проплачивает провокационные митинги в Молдове. В основном в них участвуют пожилые люди.

Подготовил Михаил Генчу