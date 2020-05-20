Стали меньше продавать за рубеж: объемы молдавского экспорта сократились

Дефицит составил почти 8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Экспорт Молдовы в первом квартале составил $675 млн, сократившись на 7,9% по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. Как сообщили «ИНФОТАГ» в Национальном бюро статистики (НБС), поставки за рубеж товаров отечественного производства уменьшились на 0,2% - до $521,4 млн., а реэкспорт – на 27,1% - до $153,6 млн.

Объемы экспорта в страны Евросоюза равнялись $447,4 млн (-2,5%), при этом их доля в общем объеме зарубежных поставок выросла с 62,6% до 66,3%. Поставки в СНГ сократились за год со $102,2 млн до $94,9 млн. В структуре экспорта лидировали продукты питания и живой скот - 29,1% (+5,3 п.п.), отодвинув на второе место машины и оборудование для транспорта, доля которых уменьшилась с 24,7% до 21%.

Импорт к началу апреля незначительно вырос, на 0,1% - до $1,365 млрд. Почти половину его составили товары из ЕС - $647,7 млн (+1,4%). Поставки из СНГ уменьшились на 6,7% - до $341,6 млн.

Главной статьей импорта были машины и оборудование для транспорта, доля которых достигла 21,8% (-1,1 п.п.). На втором месте – промышленные изделия - 17,9% (+1 п.п.), на третьем – химическая продукция - 16,2% (+0,9 п.п.). Дефицит торгового баланса РМ вырос на 9,3% - до $690,8 млн. Покрытие импорта экспортом за три месяца составило 49,4% против 53,7% годом ранее.

ЛИДИЯ ТКАЧ