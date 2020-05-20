Цырдя: Если начали “давить” Порошенко, это плохой звоночек и для Плахотнюка. “Про-Молдова” и Шор” – на волоске

Авторский комментарий Богдана Цырди от первого лица.

Украинские СМИ пишут о том, что Генпрокуратура завела уголовное дело на Порошенко в связи с предательством Родины! Это ответка Байдену от Трампа. Также это говорит о переориентации администрации Зеленского. Глобалисты, мягко говоря, получают первый серьезный удар на Украине.

Вообще, надо признать, что Трамп умеет отвечать. Его обвиняли демократы в “сексуальных домогательствах” – любимая фишка либералов для уничтожения врагов. Теперь Байден, который рукоплескал кампании “Me too”, обвиняется в домогательствах, да еще и к трансгендеру!

Его обвиняли в коррупции… Теперь сам Байден и его сын завязли в украинском кейсе с компанией Burisma! И там пруфы железные, не отвертишься. Сын Байдена Хантер получил минимум 5-10 млн баксов!

Трампа обвиняли в работе на Россию?

Так теперь сам Байден обвиняется в обслуживании интересов Китая! В этой связи нам крайне интересен кейс Плахотнюка. Помпео утверждал, что его нахождение в США нежелательно. Но демократы посредством глубинных структур из ФБР держат его в качестве “свидетеля”, то есть, сливщика информации на российскую элиту и на молдавских политиков.

Он нужен, чтобы добить ПСРМ и Игоря Додона и открыть дорогу к президентству для Майи Санду. Но нужно ли это самому Трампу? Он может быть интересен Трампу лишь как фактор дискредитации демократов и администрации Обамы. Потом его выбросят, как использованный материал. Проще говоря, нельзя исключать, что если Генпрокуратура представит доказательства, Плахотнюка выдадут.

До сих пор не выдавали по вышеуказанным причинам. Да и само дело, заведенное Виорелом Морарем, – это “филькина грамота”, попытка отмазать Плахотнюка! И американцы это сразу заметили. На самом деле, Порошенко и Плахотнюк – это один кейс. Если начали “давить” Порошенко, значит и для Плахотнюка плохой звоночек.

В этом контексте хочется отметить, что проект “Про-Молдова”, как и Шор, – на волоске. Скорее всего, их дни могут быть сочтены. Спасти их может только чудо…

P.S. Да, дела у Порошенко плохи. Как и у Плахотнюка, Шора и Канду. Возможно, Трамп начинает зачистку от олигархических групп Клинтона и демократов? В любом случае, синхронизация действий видна. Теперь внимательно смотрим, кто будет бить по генпрокурору Стояногло. Это и есть мафия!