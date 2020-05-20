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Думитру Дьяков: все происходящее сейчас завязано на президентских выборах
20.05.2020

Политик считает, что лидеры всех оппозиционных партий заходят баллотироваться в президенты. Своим мнением Думитру Дьяков поделился в эфире передачи на одном из телеканалов.

Он высказал мнение, что главным противником для всех, кто будет баллотироваться в президенты, будет Игорь Додон, поэтому необходимо его ослабить, ударив по правительству Иона Кику.

При этом, у него большие сомнения в том, что Шор и Канду будут укреплять позиции Майи Санду или Андрея Нэстасе. Всего несколько месяцев назад все стороны демонстрировали друг перед другом явные недружественные отношения.

- Демпартия Молдовы готова помогать действующему правительству. Мы не будем голосовать за отставку правительства, в котором есть наши люди: у нас пять министерств, - заявил почетный председатель ДПМ.

Политик убежден, что нужно отделить президентские выборы от работы правительства, и пусть каждый борется за победу.

Автор: Михаил Генчу


 
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