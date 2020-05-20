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Политика
Американский политаналитик: Правительство Кику должно продолжить свою работу
20.05.2020

Об этом заявил политический аналитик Владимир Сокор в интервью для радиостанции "Europa Liber".

Отставка правительства Кику нецелесообразна, а утверждения о том, что кабмин не справляется – это политиканство. Об этом заявил политический аналитик Владимир Сокор в интервью для радиостандии «Europa Liber ».

- Правительство Кику хорошо справляется. Утверждения о том, что кабмин не справляется – это политиканство, вызванное не объективной оценкой, а непонятным стремлением снять правительство любой ценой, просто потому что это правительства Партии социалистов. Это недостаточная причина, чтобы уволить кабмин Кику. Правительство в данной ситуации справляется в той море в какой может справиться, – считает Владимир Сокор.

По его мнению, нынешнее правительство должно продолжить свою работу.

- Когда Кику говорил, что его усилия может саботировать оппозиция, кажется он имел ввиду людей Канду и партии ПДС и «Платформа ДА». Очень грустно будет, если сольются в одни такие противоречивые единицы. У нас будет бином в оппозиции. Еще один бином. Правительство необходимо оставить в покое, чтобы оно занималось делами, - считает американский аналитик.

ЛИДИЯ ТКАЧ


 
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