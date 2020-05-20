«Насидели дома»: Как самоизоляция сделала нас еще более уязвимыми перед вирусами и инфекциями

Многие из нас, сами того не подозревая, за два месяца карантина изрядно подорвали здоровье.

Так называемые «карантинные килограммы», которые появились благодаря привычке есть, чтобы убить время, отсутствию физических нагрузок и не вполне здоровой еде, сыграли с жителями Молдовы злую шутку. Наев лишние 3-5-10 кг, мы стали еще более уязвимыми перед вирусами и инфекциями.

Угробили здоровье со вкусом

Дело в том, что избыточный вес и ожирение негативно влияют на иммунную систему и, в первую очередь, на восприимчивость организма к инфекциям и вирусам. Именно поэтому люди с лишним весом и ожирением чаще болеют гриппом. Говоря простым языком, иммунная система таких людей сосредоточена на лишней жировой прослойке и не борется с вирусом. К таким выводам пришли исследователи из Медицинской школы имени Гроссмана при Нью-Йоркском университете. Медики убеждены, что ожирение усугубляет течение коронавируса.

А вечные спутники избыточного веса - диабет, проблемы с сердцем и сосудами - только ухудшают прогноз для больного с COVID-19.

Худеем правильно и укрепляем иммунитет

Главная ошибка всех, кто задумывается о здоровье и решает избавиться от опасных килограммов, - сесть на изнуряющую диету. Запомните: диеты не помогут! А только усугубят положение, поскольку у людей, страдающих избыточным весом, нарушается метаболизм, а здесь голоданием и отказом от еды ситуацию не исправишь. Как и интенсивные физические нагрузки, они также опасны для людей с избыточным весом.

В первую очередь очень важно подстегнуть обмен веществ. В этом вам помогут не жесткие диеты, а энзимы. Они ускорят обмен веществ, уменьшат риск атеросклероза, снизят уровень «плохого» холестерина.

Важно понимать, что количество энзимов, которые мы получаем с пищей, недостаточно, чтобы подстегнуть «вышедший из строя» метаболизм. Нам необходимы натуральные полиэнзимные препараты, например такой, как Вобэнзим.

Вобэнзим – это комбинированный препарат, в состав которого входят высокоактивные ферменты натурального происхождения, которые очищают организм от продуктов распада тканей, восстанавливают иммунитет, оказывают противовоспалительное действие. Такой широкий спектр действия позволяет применять эти препараты в составе комплексного лечения многих заболеваний.

Благодаря своему составу Вобэнзим существенно снизит выраженность воспалений, которые происходят на фоне метаболического синдрома.

Вобэнзим также ускоряет растворение токсических продуктов обмена веществ и разрушенных тканей, способствует рассасыванию гематом, уменьшению отеков, восстанавливает нормальное состояние стенок сосудов (ангиопротекторное действие), вязкость крови и циркуляцию ее в капиллярах, улучшает обеспечение тканей кислородом и питательными веществами. Микроциркуляция крови улучшается также за счет снижения процесса тромбообразования и общей регуляции функции свертывания системы крови.

Вобэнзим снижает побочное действие гормональных лекарственных препаратов (в том числе тромбообразование). Он положительно влияет на жировой обмен, снижает количество «вредного» холестерина в крови, улучшает всасывание полиненасыщенных жирных кислот, участвующих в образовании «полезного» холестерина.

Кроме того, Вобэнзим улучшает текучесть крови, уменьшает слипание тромбоцитов, снижает риск сосудистых катастроф, речь идет о тромбозах и инфарктах. Вобэнзим на сегодняшний день является одним из самых эффективных натуральных препаратов при профилактике и лечении метаболического синдрома.

Важно знать!

Вобэнзим обладает также иммуномодулирующими свойствами. Препарат укрепляет неспецифическую иммунную защиту организма. Иммуномоду-лирующий эффект обусловлен, в основном, стимуляцией клеток иммунной системы, повышением их способности разрушать вещества как внешнего, так и внутреннего происхождения.

ЛИДИЯ ТКАЧ