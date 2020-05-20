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Здоровье
«Насидели дома»: Как самоизоляция сделала нас еще более уязвимыми перед вирусами и инфекциями
20.05.2020

Многие из нас, сами того не подозревая, за два месяца карантина изрядно подорвали здоровье.

Так называемые «карантинные килограммы», которые появились благодаря привычке есть, чтобы убить время, отсутствию физических нагрузок и не вполне здоровой еде, сыграли с жителями Молдовы злую шутку. Наев лишние 3-5-10 кг, мы стали еще более уязвимыми перед вирусами и инфекциями.

Угробили здоровье со вкусом

Дело в том, что избыточный вес и ожирение негативно влияют на иммунную систему и, в первую очередь, на восприимчивость организма к инфекциям и вирусам. Именно поэтому люди с лишним весом и ожирением чаще болеют гриппом. Говоря простым языком, иммунная система таких людей сосредоточена на лишней жировой прослойке и не борется с вирусом. К таким выводам пришли исследователи из Медицинской школы имени Гроссмана при Нью-Йоркском университете. Медики убеждены, что ожирение усугубляет течение коронавируса.

А вечные спутники избыточного веса - диабет, проблемы с сердцем и сосудами - только ухудшают прогноз для больного с COVID-19.

Худеем правильно и укрепляем иммунитет

Главная ошибка всех, кто задумывается о здоровье и решает избавиться от опасных килограммов, - сесть на изнуряющую диету. Запомните: диеты не помогут! А только усугубят положение, поскольку у людей, страдающих избыточным весом, нарушается метаболизм, а здесь голоданием и отказом от еды ситуацию не исправишь. Как и интенсивные физические нагрузки, они также опасны для людей с избыточным весом.

В первую очередь очень важно подстегнуть обмен веществ. В этом вам помогут не жесткие диеты, а энзимы. Они ускорят обмен веществ, уменьшат риск атеросклероза, снизят уровень «плохого» холестерина.

Важно понимать, что количество энзимов, которые мы получаем с пищей, недостаточно, чтобы подстегнуть «вышедший из строя» метаболизм. Нам необходимы натуральные полиэнзимные препараты, например такой, как Вобэнзим.

Вобэнзим – это комбинированный препарат, в состав которого входят высокоактивные ферменты натурального происхождения, которые очищают организм от продуктов распада тканей, восстанавливают иммунитет, оказывают противовоспалительное действие. Такой широкий спектр действия позволяет применять эти препараты в составе комплексного лечения многих заболеваний.

Благодаря своему составу Вобэнзим существенно снизит выраженность воспалений, которые происходят на фоне метаболического синдрома.

Вобэнзим также ускоряет растворение токсических продуктов обмена веществ и разрушенных тканей, способствует рассасыванию гематом, уменьшению отеков, восстанавливает нормальное состояние стенок сосудов (ангиопротекторное действие), вязкость крови и циркуляцию ее в капиллярах, улучшает обеспечение тканей кислородом и питательными веществами. Микроциркуляция крови улучшается также за счет снижения процесса тромбообразования и общей регуляции функции свертывания системы крови.

Вобэнзим снижает побочное действие гормональных лекарственных препаратов (в том числе тромбообразование). Он положительно влияет на жировой обмен, снижает количество «вредного» холестерина в крови, улучшает всасывание полиненасыщенных жирных кислот, участвующих в образовании «полезного» холестерина.

Кроме того, Вобэнзим улучшает текучесть крови, уменьшает слипание тромбоцитов, снижает риск сосудистых катастроф, речь идет о тромбозах и инфарктах. Вобэнзим на сегодняшний день является одним из самых эффективных натуральных препаратов при профилактике и лечении метаболического синдрома.

Важно знать!

Вобэнзим обладает также иммуномодулирующими свойствами. Препарат укрепляет неспецифическую иммунную защиту организма. Иммуномоду-лирующий эффект обусловлен, в основном, стимуляцией клеток иммунной системы, повышением их способности разрушать вещества как внешнего, так и внутреннего происхождения.

ЛИДИЯ ТКАЧ


 
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