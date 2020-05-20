Все званные, кроме двух: президент хочет обсудить с лидерами 4-х партий судьбу страны

Президент созывает лидеров четырех партий. Игорь Додон объявил, что пригласит Зинаиду Гречаный, Павла Филипа, Андрея Нэстасе и Майю Санду обсудить, как действовать в случае отсутствия парламентского большинства.

Президент намерен выяснить, следует ли проводить досрочные выборы или есть возможность достичь национального консенсуса.

Додон заявил в телеэфире, что представители группы Андриана Канду и партии «Шор» не будут приглашены на эти переговоры, поскольку они представляют мафиозные интересы Владимира Плахотнюка.

– Если уйдет еще несколько депутатов и не будет большинства, я приглашу Зинаиду Гречаный, Павла Филипа, Майю Санду и Андрея Нэстасе решить, как действовать дальше. Либо мы позволим мафии играть с нами, как кошка с мышью, либо мы примем принципиальное решение. Необходимо очистить все. Это возможно путем проведения выборов или мы можем договориться о достижении национального консенсуса, - сказал президент.

Подготовил Михаил Генчу