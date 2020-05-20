Мафия через Конституционный суд пытается сместить генерального прокурора, - Батрынча

«Страна спит, мафия просыпается», - на это, по мнению Влада Батрынчи, надеются Плахотнюк и его подручные в парламенте, Канду и группа «Про-Шор».

Однако вице-председатель парламента, депутат ПСРМ Влад Батрынча утверждает, что это не так. Правительство работает над возвратом государству незаконно сданного в концессию аэропорта, независимые прокуроры продвигаются в деле о краже миллиарда и выдвигают новые обвинения в адрес Плахотнюка и Шора, а также близится наказание других бывших и нынешних чиновников, замешанных в этом громком преступлении.

– Страна не спит, а народ ждет, чтобы спустя долгие годы имитации расследования, после того, как мафия возложила на граждан возврат украденного миллиарда, справедливость восторжествовала. Страна не спит, а граждане ждут возврата аэропорта, который незаконно оказался в тех же карманах мафии. Не спит, однако, и мафия, которая подкупает депутатов, чтобы разрушить парламентское большинство. Не спит и пытается сместить генерального прокурора через Конституционный суд, чтобы избежать уголовных дел и заслуженного наказания, – написал Влад Батрынча на своей странице в Facebook.

Мафию можно победить, место бандитов - в тюрьме.

– Если они разрушат парламентское большинство, мы попытаемся создать новое, против мафии, в котором не будет Канду-Шора, чтобы, в том числе, довести до конца всё начатое в отношении бандитов. Их место в тюрьме! И там они и окажутся. Если нынешнее правительство падет, и мы не сможем создать другое, тогда мы предстанем перед народом, и пусть граждане выберут, кто будет представлять их в парламенте: те, кто рядом с людьми, или те, кто рядом с мафией. Мы победим, народ победит! – заключил депутат ПСРМ.

Подготовил Михаил Генчу