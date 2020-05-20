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Экономика
Премьер Молдовы о действиях «Avia Invest»: Надеемся, что так же быстро будут выплачены 10 млн. леев задолженности по налогам и сборам в бюджет
20.05.2020

Премьер Ион Кику прокомментировал сообщение компании «Avia Invest», концессионере кишиневского аэропорта, в котором говорится о погашении долга в 22 млн. леев.

- «Инвестор» понял, что долг перед государством нужно выплачивать. Сейчас не июль 2019 года и реешелонирования не добиться. Нас проинформировали, что долг перед Органом гражданской авиации в размере около 22 млн. леев погашен сегодня. Это хорошее дело. Надеемся, что таким же быстрым образом будут выплачены 10 млн. леев задолженности по налогам и сборам в бюджет, - сообщил премьер в социальной сети.

Уточним, что 18 мая премьер Ион Кику заявил, что государство начнет процедуру несостоятельности в отношении компании «Avia Invest».


 
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