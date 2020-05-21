В Кишиневе закрывают магазины в подземных переходах

В редакцию обратился житель Кишинева Александр Ганенко. Он рассказал о том, что в среду в подземном переходе на улице Алеко Руссо ликвидируют торговые точки.

– Заявление властей о том, что эти магазины больше 10 лет не платили за аренду, не соответствует действительности. Магазины-субарендаторы платили ежемесячно, арендовавшему подземный переход Главному управлению общественного транспорта и путей сообщения примэрии и поделившему его на магазинчики. Получается, более 10 лет Управление транспорта примэрии, живя богато, просто не замечало, платят им или нет. Было бы похоже на правду, если бы было сказано, что не платят примэрии, а арендатор нес деньги в карман главы дирекции, которой какое-то время руководил Адриан Болдуреску (а при Киртоакэ – Игорь Гамрецкий – ред.)

Судя по всему, управление транспорта не работало как надо или намеренно наносило ущерб. У нас как всегда выбор не большой либо украли, либо не умеют работать. Хотя, судя по тому, что Адриана Болдуреску восстановили на работе выплатив ему полмиллиона компенсации и ежемесячную зарплату в 10000 леев, он очень ценный работник. Как алмаз, но, видно, не обо всех гранях его таланта известно городу, - написал Ганенко.

Он считает, что «истину мы узнаем по дальнейшей карьере Болдуреску – если вернется в Политех и будет доучиваться, чтобы получить настоящий диплом, значит, так оно и было – работник ценный».

– Ежели двинется дальше «служить и защищать» город, значит, продолжится то, что происходит сейчас. Со слов вице претора Рышкановки Олега Суслова, арендатору предложили несколько месяцев назад сделать проект и провести реконструкцию с сохранением магазинов, ответной реакции не последовало. А в итоге пострадали мелкие предприниматели. Кстати, СМИ сообщают, что Адриан Болдуреску приходится зятем заместителю министра сельского хозяйства и пищевой промышленности Штефану Китороагэ, - заключил Ганенко.

Ранее примар Кишинева Ион Чебан обрисовал собственное видение ситуации с арендой площадей подземных переходов. Подробности здесь.

Подготовил Михаил Генчу