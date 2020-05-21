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Новые подробности о финансовых махинациях, в которых якобы был замешан бизнесмен Вячеслав Платон
21.05.2020

Противоречивый бизнесмен Вячеслав Платон организовал несколько коррупционных схем по отмыванию денег в России. И помогали ему в этом российские банкиры и чиновники.

Портал deschide.md обнародовал две аудиозаписи, якобы разговора Платона с влиятельными людьми из России. Появились они сразу же после того, как генеральный прокурор Александр Стояногло заявил во вторник, что бизнесмен был приговорен незаконно.

Даже президент Игорь Додон выразил сомнение в том, что Платон причастен к банковским махинациям в нашей стране. В одной из записей, опубликованных deschide.md, бизнесмен якобы разговаривает с российским банкиром Олегом Власовым. Они обсуждают процедуры в случае неплатежеспособности финансового учреждения.

В другой аудиозаписи Вячеслав Платон уже якобы разговаривает с Валерием Мирошниковым, бывшим заместителем директора российского Агентства по страхованию иностранных инвестиций. Они говорят о денежных переводах в десятки тысяч евро.

Адвокат Вячеслава Платона Ион Крецу отметил для нашего телеканала, что выступит с комментариями позже, как только ознакомиться с опубликованными аудиозаписями и обсудит их со своим клиентом.

Между тем, Deschide.md пишет, что в России Валерий Мирошников страховал так называемых теневых банкиров за внушительные деньги. А другой собеседник Платона Олег Власов замешан в ландромате. В 2016 году по этому же делу в Молдове задержали несколько судей и судебных исполнителей. Их подозревали в выводе из России незаконным путем более 20-ти миллиардов долларов.


 
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