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Политика
Украина одобрила открытие 66 погранпунктов на границе с ЕС и Молдовой
21.05.2020

Правительство Украины одобрило открытие пунктов пропуска на границах со странами ЕС и Молдовой. Всего проектом предлагается возобновить движение на 66 пунктах пропуска. Решение о смягчении карантинных мер принято на сегодняшнем заседании кабмина.

"Реализация проекта возобновит полноценное пограничное движение на границе с Польшей, Венгрией, Словакией, Румынией и Молдовой", - заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

При этом, по его словам, пункты на границах с Россией и Белоруссией пока остаются закрытыми в связи с более сложной эпидемиологической ситуацией в этих странах, передает РИА Новости.


 
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