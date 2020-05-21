Стало известно, какие обвинения предъявлены бывшему прокурору Антикоррупционной прокуратуры Роману Статному

Инициированные генпрокурором Александром Стояногло проверки двух специализированных прокуратур дали результаты.

Экс-прокурор Роман Статный был задержан в понедельник – ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах и превышении служебных полномочий в интересах организованного преступного сообщества. Сегодня, 20 мая, по ходатайству прокуроров суд вынес решение об аресте Статного на 30 суток. Помимо бывшего прокурора по делу проходит руководитель компании Natur Bravo – он объявлен в розыск.

Согласно материалам следствия, в 2008 году Статный, находясь в сговоре с предпринимателем, возбудил уголовное дело против его делового партнера – бизнесмена Евгения Хеймана. Гражданина России в Молдове обвинили в мошенничестве и посадили в тюрьму. Там у арестованного экс-директора компании Natur Bravo вымогали взятку, вынудив подписать договор о передаче имущества на сумму более 1,8 млн евро. Чтобы «уладить дело», подозреваемый переписал на посторонних лиц свое имущество.

Речь идет о квартире в Лондоне стоимостью 1,2 млн евро, недвижимости в Краснодаре на 130 тыс. евро и банковских переводах на сумму почти в 500 тыс. евро. Бумаги на отчуждение имущества россиянин подписывал в суде сектора Буюкань, Кишиневском суде и в кабинетах Антикоррупционной прокуратуры, сообщает infotag.md.

Об этих действиях Статного и сообщников стало известно в результате проверок двух специализированных прокуратур, инициированной в конце прошлого года генпрокурором Александром Стояногло. В феврале 2020 г. Статный подал в отставку с занимаемой должности.

Статный своей вины не признает, а уголовное преследование считает «местью» за уголовные дела, открытые им во время работы в прокуратуре.

Подготовил Михаил Генчу