Молдова накануне грандиозного шухера: Отправят ли Генпрокурора в отставку или кто-то покинет парламент в наручниках

В четверг в стране ожидаются серьезные потрясения в политической жизни [сценарии развития событий]

В принципе, мы достаточно хорошо представляем себе, что произойдет в этот четверг на заседании Парламента. И тем не менее, никогда нельзя исключать форс-мажоров. Посему мы, вкратце, набросали три, слегка гипертрофированных и преувеличенных влажными фантазиями сценария. Какой из них (и в какой мере) будет ближе к реальности – решать вам. Ну… или можно просто подождать до завтра.

Первый сценарий

Конституционный Суд оспаривает законность избрания Стояногло и отправляет железного генпрокурора «на погулять». Правящее большинство продолжает терять депутатов и, к заветному четвергу, большинство превращается в меньшинство, карета в тыкву, а КандуШоры – во временно-уполномоченных. КС устраняет Стояногло. Партия одной звезды бесславно сливается, а верховный главнокомандующий остается в положении «нувэжукацькуфокула». Богоизбранная оппозиция постепенно теряет влияние. Не избранная никем оппозиция в виду ненужности Владимиру Георгичу уважаемому – сливается в унитаз. В страну триумфально возвращается лично Сам.

Второй сценарий

Правящее большинство устояв под давлением, шлет куда подальше КандуШоров, а на заседание приходит генпрокурор Стояногло. Часть депутатов пытается демонстративно покинуть зал заседаний в «знак протеста», но покинет его в «знаках правосудия» (наручниках). В ходе одного заседания – снимается неприкосновенность с ряда депутатов-Канду-Шоров. Бунт подавлен в зародыше. Богоизбранная оппозиция плавно нацеливается на грядущие выборы и обвиняют верховного главнокомандующего в «узурпации» и закручивании гаек. Не избранная никем оппозиция – делают то же самое, но чуть более осторожно.

Третий сценарий

Заседание парламента проходит без каких-либо происшествий. Острые вопросы не подымаются, генеральный прокурор не приходит (КС, героически, оставляет ему полномочия). Никто никуда не идет. В повестке заседания рассматривается ряд вопросов, которые, как мы полагаем, уже стали предметом для торга между богоизбранной оппозицией и избранной людьми властью. Унылый договорняк, от которого больше всех потеряет не избранная никем оппозиция, у которой не так чтобы и много времени и финансирования уже осталось.

Источник: ТГ-канал Пэкалэ ши Тэндалэ.

Но, конечно, возможны и сюрпризы, которые не вошли в эти сценарии. Будем смотреть.

ПАВЕЛ МУНТЯН