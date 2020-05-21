Представлен новый стандарт SD-карт. Он в четыре раза быстрее существующего

Международный консорциум SD Association утвердил спецификации нового стандарта карт памяти SD 8.0. Согласно опубликованной документации, скорость чтения и записи таких накопителей в четыре раза превосходит актуальные решения, что позволит новинкам сравняться с актуальными SSD и беспрепятственно работать даже с контентом в разрешении 8К.

Секрет столь высокой скорости передачи данных, достигающей 4 ГБ/с, заключается в использовании интерфейса PCIe 4.0. Полноразмерные карты SD Express задействуют протокол NVMe с сохранением обратной совместимости. Ожидается, что новый тип карт памяти будет востребован для серийной съёмки в формате RAW, записи и воспроизведении 8K-видео, а также для нужд многоканальных устройств интернета вещей и автомобильной электроники.

Стандарт SD 8.0 будет доступен в форматах SDUC, SDHC и SDXC. При поддержке архитектуры PCIe 3.0 x2 или PCIe 4.0 x1 максимальная скорость чтения достигает 2 ГБ/с, а использование технологии PCIe 4.0 x2 позволяет передавать данные на скорости до 4 ГБ/с, что в четыре раза превышает возможности предыдущей спецификации SD 7.0.

Карты SD Express с максимальной пропускной способностью в 4 ГБ/с будут оснащены тремя рядами контактов. При пиковой скорости в 2 ГБ/с накопители обойдутся двумя рядами. Для достижения максимальной скорости необходима поддержка стандарта не только самой картой, но и принимающим оборудованием — соответствующие новой спецификации высокоскоростные решения будут доступны на рынке позднее.