Три политических сценария эксперта в области публичных политик Штефана Глигора

Эксперт в области публичных политик Штефан Глигор озвучил три сценария для парламентского политического класса. По его мнению, ПДС, Платформа DA, Pro Moldova и группа „Шор” могут создать парламентское большинство; возможна коалиция между Pro Moldova и ПСРМ, а третий сценарий это коалиция ПСРМ - Блок ACUM версия 2.0, отмечает IPN.

1. „Первый сценарий это потенциальное большинство из четырех компонентов, которые должны выбрать правительство, и я сомневаюсь, что Майя Санду, по крайней мере Майя Санду, согласится быть частью такой комбинации. Для них Шор, люди Плахотнюка, это политическая смерть, от этого больше не отмоешься. Может найтись какое-то оправдание, якобы мы делаем техническое большинство с целью приведения страны к досрочным парламентским выборам”, - заявил эксперт в ходе передачи „Punctul pe Azi” на телеканале TVR Moldova.

2. Второй сценарий Штефана Глигора предполагает коалицию между Партией социалистов и группой Pro Moldova: „Как бы странно это ни звучало, но с математической точки зрения у них есть этот шанс. Математически эта вероятность существует, и я не исключаю, что Владимир Плахотнюк хотел бы такую коалицию”.

3. В случае третьего сценария, который будет отклонен обществом, как ожидает Штефан Глигор, будет коалиция Партии социалистов и Блока ACUM версия 2.0.

Возвращаясь к возможным досрочным парламентским выборам, эксперт считает, что ни Демократическая партия, ни группа Pro Moldova, ни даже фракция „Шор” не заинтересованы в их организации.

„Если мы пойдем на свободные и честные выборы, то из группы Pro Moldova, то, что осталось от Демократической партии и Шора”, ничего не остается. Они не пройдут порог. Эти люди несут ответственность за социально-экономическую и политическую катастрофу в Республике Молдова, это их работа. Поэтому следуя логике, они не хотят этого сценария. Они просто не пройдут в парламент”, - отметил Штефан Глигор.