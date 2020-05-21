Ион Чебан: Нужна муниципальная полиция

У Кишинева должна быть муниципальная полиция. Об этом столичный градоначальник сказал в ходе телепередачи «Главное» на канале TVC 21, комментируя смертельную аварию, произошедшую в центре Кишинева в ночь с 16 на 17 мая.

Он подчеркнул, что с точки зрения повышения уровня безопасности в городе муниципальная полиция будет окупать расходы, которые придется выделить на нее, передает noi.md

Также Ион Чебан придерживается мнения, что наказание для водителей за превышение скорости необходимо серьезно ужесточить – вплоть до лишения водительских прав.

"Что касается стритрейсеров, то я считаю, необходимо предоставить им возможность устраивать гонки на загородных закрытых трассах, чтобы они не подвергали опасности ни себя, ни других людей. То, что они творят, – это, по моему мнению, недостатки воспитания и обучения. Эти люди решили, что они “крутые”, могут делать что хотят. Такое поведение, безусловно, нельзя поощрять. но нам с вами перевоспитать их вряд ли удастся. Поэтому необходимо сделать все для того, чтобы они не вредили ни себе, ни окружающим", – отметил мэр Кишинева.

Напомним, в ночь с субботы на воскресенье на пересечении бульвара Штефана чел Маре и улицы Измаильской автомобиль, на большой скорости проехавший перекресток на красный свет, въехал в машину такси и затем ещё в один автомобиль. В результате ДТП погибли два человека. В СМИ сообщили, что виновник аварии участвовал в уличных гонках, а призом трагически окончившегося заезда должны были стать 50 евро.