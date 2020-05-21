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Передумали. Депутаты отозвали запрос в КС относительно законности назначения Стояногло на должность генпрокурора
21.05.2020

Депутаты Дьяков, Время, Жиздан, Филип и Чубук отозвали свои подписи под обращением в Конституционный суд по вопросам назначения и.о. генерального прокурора Ройбу и назначения Александра Стояногло на должность генпрокурора.

Об этом говорится в ходатайстве, подписанном председателем ДПМ Павлом Филипом.

Стоит отметить, что экс-депутаты ДПМ, ныне являющиеся членами парламентской группы Pro Moldova, возглавляемой родственником беглого олигарха Плахотнюка Андрианом Канду, ещё не выступили с заявлением об отзыве запроса. Речь идёт о депутате-перебежчике Владимире Чеботарь и дважды перебежчике Сергее Сырбу. 

Напомним, ранее с призывом отозвать запрос к депутатам обратились правозащитники. ассоциации "Право на справедливость"


 
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