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Общество
Мы очень соскучились за нашими гостями...
21.05.2020

“Мы очень соскучились по нашим гостям. Думаю, как откроемся, атмосфера в ресторане будет очень душевной. Вся команда ждет этой долгожданной встречи. Мы использовали это карантинное время с пользой: наш шеф Виктор Проданов готовит сезонное меню, в зале так же провели ремонтные работы.

Мой ТОП 3 блюд в Pegas: авокадо тост с яйцом пашот, лосось с птитимом и блюдо, которое мы запустили перед карантином – стейк из броколли ( жаль, что гости не успели его попробовать)

Отсчитываем дни, готовимся к вашему приходу и , конечно, работаем на доставку!


 
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