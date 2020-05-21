Мы очень соскучились за нашими гостями...

“Мы очень соскучились по нашим гостям. Думаю, как откроемся, атмосфера в ресторане будет очень душевной. Вся команда ждет этой долгожданной встречи. Мы использовали это карантинное время с пользой: наш шеф Виктор Проданов готовит сезонное меню, в зале так же провели ремонтные работы.

Мой ТОП 3 блюд в Pegas: авокадо тост с яйцом пашот, лосось с птитимом и блюдо, которое мы запустили перед карантином – стейк из броколли ( жаль, что гости не успели его попробовать)

Отсчитываем дни, готовимся к вашему приходу и , конечно, работаем на доставку!