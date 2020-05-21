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Сергей Сырбу тоже умеет делать больно, правда, только чужими руками
21.05.2020

Пленум Конституционного суда в четверг удовлетворил запрос об отводе Владимира Цуркана.

Соответствующий запрос подал депутат Сергей Сырбу. Запрос об отзыве Цуркана подан на том основании, что он был депутатом, когда были произведены изменения, раасматриваемые на заседании пленума КС.

Решение было принято в начале заседания, в ходе которого рассматривается запрос №168a / 2019 относительно проверки конституционности некоторых положений Закона №3 от 25 февраля 2016 года в отношении прокуратуры.

Заседание Конституционного суда продолжается.

Подготовил Михаил Генчу


 
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