Додон: ждем вторую, более сильную волну коронавируса

Вторая волна эпидемии коронавируса будет сильнее, чем первая.

Об этом заявил президент Игорь Додон

– Я думаю, что вторая волна будет сильнее, чем первая. Не только в Республике Молдова, но и во всем мире. Однако, мы будем лучше подготовлены, в том числе с точки зрения врачей, оборудования, а также психологически. Я не знаю, когда это будет. Октябрь, ноябрь, декабрь. Посмотрим, - сказал Игорь Додон, которого цитирует портал unimedia.info.

Ранее премьер-министр Ион Кику заявил, что вероятность новой волны коронавирусной инфекции очень высока.

В среду были подтверждены еще 213 новых случаев коронавируса. Общее число инфицированных составляет 6553 человека, излечились 2953 пациента, скончались 228.

Подготовил Михаил Генчу