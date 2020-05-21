Коронавирус в Молдове, последние новости на утро 21 мая 2020

Публикуем последние новости по COVID-19 на утро 21 мая 2020 года. За истекшие сутки - снова больше выявленных 200 больных ковидом. Вы продолжаете не верить в эпидемию?

За последние 24 часа в Центр COVID-19 было госпитализировано 85 пациентов.

Всего количество инфицированных - 6553, из которых 837 - в Приднестровье.

Но больше всего пугает графа "под наблюдением" - там прирост почти 3500 человек.

Итак, на 8.00 утра 21 мая ситуация в Молдове такая:

6553 (+213) - заражены

1418 (+57) из них - медперсонал

Количество тестов - 1502

232 (+4) - умерли

266 - в тяжелом состоянии.

21 - в критическом (на ИВЛ).

42966 (+3491) - под наблюдением.

3089 (+136) - вылечились.

ЛИДИЯ ТКАЧ