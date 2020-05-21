Коронавирус в Молдове, последние новости на утро 21 мая 2020

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Здоровье
Публикуем последние новости по COVID-19 на утро 21 мая 2020 года. За истекшие сутки - снова больше выявленных 200 больных ковидом. Вы продолжаете не верить в эпидемию?
За последние 24 часа в Центр COVID-19 было госпитализировано 85 пациентов.
Всего количество инфицированных - 6553, из которых 837 - в Приднестровье.
Но больше всего пугает графа "под наблюдением" - там прирост почти 3500 человек.
Итак, на 8.00 утра 21 мая ситуация в Молдове такая:
6553 (+213) - заражены
1418 (+57) из них - медперсонал
Количество тестов - 1502
232 (+4) - умерли
266 - в тяжелом состоянии.
21 - в критическом (на ИВЛ).
42966 (+3491) - под наблюдением.
3089 (+136) - вылечились.
ЛИДИЯ ТКАЧ
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