Мы все умрем и это не шутка: Молдова остается без врачей - еще немного, и лечить будет просто некому

Если в стране кардинально не изменится статус медработника, его зарплата и отношение к нему и к его труду, у нас не останется надежды на жизнь.

В Брюсселе врачи и медработники устроили «коридор позора» премьер-министру страны Софи Вильмес. Они выстроились по обе стороны дороги, по которой проехал кортеж премьера, и поочередно стали разворачиваться спиной в знак недовольства решениями властей и отношением к системе здравоохранения. В частности, они требуют большего признания их работы и призывают нанять больше неквалифицированного персонала для выполнения работы медсестер.

Молдавским медикам теперь даже не до протестов. Они вкалывают на первой линии, рискуя своим здоровьем и жизнью. 11 медработников в Молдове уже умерли от коронавируса. Среди них и еще полные жизни, мужчины в самом расцвете сил и молодые мамы. Из последних жертв – врач-эндоскопист Игорь Дорогой. Ему было 55 лет. Всего же в нашей стране заражены ковидом уже 1320 медработников.

В одной из районных больниц, где счет «ковидных» больных уже пошел на сотни, врачей почти не осталось. Так, из 14 врачей, которые когда-то работали в реанимации, осталось двое. Я не стану называть район и больницу – медики очень не любят, когда их имена, названия их больниц появляются в СМИ. Все, что они хотят, это спокойно работать, вернее, чтобы им дали спокойно работать.

Правда, слово «спокойно» сейчас неуместное. О каком спокойствии может идти речь, когда число больных новым коронавирусом неумолимо растет, и никто не знает, когда и если это вообще закончится. Врачи умоляют людей быть разумными, беречь себя и своих близких, но людям, кажется, все равно. По крайней мере, до тех пор, пока они сами не окажутся в реанимации.

А потом, в этой реанимации, они ждут неотложной помощи, должного ухода, внимания и заботы. И только попробуй не окажи! Сразу жди ужасающие посты в Фэйсбуке. Их тут же перепостят сотни людей, которые точно так же не соблюдают никаких рекомендаций для нераспространения заразы и которые понятия не имеют, что врачей в стране – огромный дефицит.

Молдова почувствовала недостаток врачей еще задолго до пандемии. Массовый исход медиков из Молдовы происходил несколько лет. Те, кто не уехал на Запад, работают в Румынии. Молодые кадры уже успели выучиться за границей – там и остались. Есть и большая категория тех, кто бросил свою медицинскую карьеру в Молдове, особенно это касается медсестер, и уехали в другие страны на другие, физические работы, лишь бы не влачить жалкое существование на своей родине.

Не официально, но разговоры ходят и о тех, кто с началом эпидемии решил уйти из профессии. Даже не для того, чтобы уехать, а просто уйти из профессии, которая опасна для жизни, но при этом крайне низко оплачиваемая. Ведь если медик честный и не берет взятки, его зарплаты не хватит его семье даже на еду.

У Молдовы остался только один-единственный шанс остаться живой – кардинально изменить статус медработников, повысить им зарплаты и изменить отношение к ним. Только повышение зарплаты это не на 500 леев! А изменение отношения – не просто однократное, ничего не стоящее «спасибо» с балкона.

Государство должно исключить безобразный феномен «санитарка с зарплатой в 1000 леев». А профессия «врач» должна стать высокооплачиваемой и престижной, чтобы молодежь, которая сейчас и слышать не хочет о медицинском университете, посмотрела по-другому на такой выбор. Медсестры должны получать зарплаты, соответствующие их огромному, тяжелейшему труду. Работа в больницах должна вызывать не сочувствие и брезгливость, а уважение и восхищение.

А общество должно понять, что важнее медработников не может быть ничего. И быть солидарным с врачами, особенно тогда, когда в этом есть крайняя необходимость, как сейчас. Но пока у нас о медработниках не думает никто. Посмотрим, чем все это закончится…

ЛИДИЯ ТКАЧ