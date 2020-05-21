Атаковать правительство, которое делает все возможное, чтобы сохранить в стране стабильность, не корректно, - Додон

Глава государства отреагировал на странное заявление Митрополии. Кику является последним политиком, имя которого должно не упоминаться во время службы.

Такое мнение высказал президент Молдовы Игорь Додон, предложив церкви не упоминать во время служб тех, кто голосовал и продвигал закон о равенстве шансов, ставший большой проблемой в Молдове. Он также отметил, что правительство Кику справляется с беспрецедентной проблемой.

– Я хотел бы, чтобы наша церковь не упоминала во время служб тех, кто голосовал и продвигал закон о равенстве шансов, который был большой проблемой. На этом этапе атаковать правительство, которое делает все возможное, чтобы сохранить в стране стабильность, не корректно. Я понимаю абсолютно все, но правительство Кику справляется с беспрецедентной проблемой. Это правительство не закрыло церкви. Со всем уважением к церкви, но я думаю, что Кику является последним политиком, имя которого должно не упоминаться во время службы, – заявил Игорь Додон в интервью порталу UNIMEDIA.

Президент также подчеркнул, что он ответственный отец и поэтому его семья сделает прививки, когда появится вакцина от COVID-19.

– Я ответственный отец. Если спросите мое мнение, то когда появляются такие риски и пандемии, вакцинироваться необходимо. Это снижает риск заражения и если вакцина появится, надо ею воспользоваться. Также считаю, что каждый решает, необходимо ли ему вакцинироваться или нет, потому что знает, что риски есть, – отметил Игорь Додон.

Ранее мы писали о том, что Молдавская православная церковь выступила против вакцинации от коронавируса, мотивировав это тем, что таким образом в странах Европы якобы проводится микрочипирование. В официальном обращении за подписью митрополита Владимира к президенту, председателю парламента и премьер-министру содержится требование проводить вакцинацию населении исключительно добровольно.

В ответ на этот призыв премьер-министр попросил Господа «дать ему сил поступать мудро и реагировать спокойно», отметив, что в образованном обществе подобного просто не могло бы быть. Кику призвал всех быть милосердными и понимающими, поскольку подобное «может случиться с каждым из нас».

Подготовил Михаил Генчу