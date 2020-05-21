Генпримар призвал мунсоветников от ПДС подкреплять свою критику фактами

Генпримар столицы Ион Чебан осадил мунсоветников от ПДС, набросившихся на директора Autosalubritate с неаргументированной критикой. Это произошло сегодня, 21 мая, в ходе заседания Муниципального совета Кишинева.

Назвав заявление советников от ПДС политизированными и неаргументированными, Ион Чебан привел несколько цифр о деятельности данного муниципального предприятия. По его данным, в 2018 году это муниципальное предприятие зарегистрировало прибыль в 5 млн леев, а в 2019 – 8 млн леев. Глава муниципия предложил народным избранникам, предъявляя претензии к деятельности муниципальных управлений, подкреплять их фактами и документами.

– Если мы проанализируем работу мунсовета с начала текущего года, то, по моему мнению, он очень мало сделал. Что касается Autosalubritate, то помимо ваших эмоций я хочу видеть документы от правоохранительных органов, отчеты о служебном расследовании, подтверждающие ваши слова, – цитирует слова Чебана портал actualitati.md.

Ион Чебан отметил, что имеет к Аксентьеву много замечаний, но работает с ним, а также с руководителями других подразделений с раннего утра.

– Я в 4 утра встаю и общаюсь с ним. Вы этого не делаете. В 7:45 утра мы со всеми муниципальными управлениями координируем деятельность в городе, пока большинство из вас, мунсоветников, спит. Поэтому когда вы даете какие-то указания, убедитесь, что они, во-первых, соответствуют законодательству, а во-вторых, основаны на аргументах, а не эмоциях, – заключил генпримар.

Что касается высказанных мунсоветниками претензий, Чебан заявил, что обратится в юридическую службу примэрии для проведения проверки на предприятии по заявлениям, сделанным советниками от ПДС.

Подготовил Михаил Генчу