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Политика
Конституционный суд признал неконституционными ряд положений законодательства
21.05.2020

Конституционный суд признал неконституционными ряд положений законодательства об отставке генерального прокурора, об отборе кандидатов на пост генпрокурора и о порядке его назначения. Как передает «ИНФОТАГ», при этом решение КС никак не влияет на мандат действующего генерального прокурора Александра Стояногло.

Председатель КС Домника Маноле пояснила на брифинге в четверг, что рассмотренный КС запрос очень важен по двум причинам: в связи с тем, что он касается независимости органов прокуратуры, а также в связи со спекуляциями в обществе (о возможном отстранении от должности нынешнего генпрокурора – «И»).

Аргументируя принятое решение, Маноле отметила, что принятыми в 2019 году поправками в законодательство «принижается роль Высшего совета прокуроров (ВСП) в процедуре назначения, отбора кандидатов и отставки генерального прокурора». Она напомнила, что была введена процедура, согласно которой «отбором кандидатов на пост генпрокурора занимается специальная комиссия под эгидой министерства юстиции, а ВСП отводится второстепенная роль». В то же время, часть полномочий ВСП, согласно принятым поправкам в законодательство, переходят к парламенту, который является политическим органом».

«Отбором кандидатов и отставкой Генпрокурора должен заниматься ВСП в соответствии со своими конституционными полномочиями, а не комиссия минюста. ВСП предлагает президенту РМ кандидата для утверждения на пост генпрокурора. Изменение этого механизма может навредить независимости и непредвзятости органов Прокуратуры», - заявила Маноле.

Она особо подчеркнула, что принятое решение КС не касается уже проведенных процедур и никак не затрагивает мандат действующего генпрокурора.

«Наоборот, решение КС направлено на то, чтобы лучше защитить Генерального прокурора и прокуратуру, обеспечить их независимость и не допустить вмешательства со стороны парламента и правительства», - подчеркнула председатель КС.


 
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