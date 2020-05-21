Выборы президента Молдовы назначены на 1 ноября. Как передает «ИНФОТАГ», постановление об этом принял в четверг парламент.

На прошлой неделе с инициативой по этому поводу выступил президент Молдавии Игорь Додон. Он предложил назначить дату выборов заранее, чтобы отмести все спекуляции относительно того, что президент стремится отсрочить проведение выборов, чтобы продлить свое пребывание в должности. Сразу после этого, Партия социалистов внесла в парламент законодательную инициативу по этому поводу.

Председатель парламентской комиссии по вопросам права, назначению и иммунитету Василе Боля напомнил, что, согласно Кодексу о выборах, выборы президента Молдовы проводятся не позднее 30 и не ранее 60 дней до истечения срока полномочий действующего президента, а дата выборов назначается парламентом не позднее чем за 60 дней до дня выборов.

За принятие решения проголосовало 50 из 101 депутата. Этого достаточно для принятия постановления, так как постановления принимаются 50% голосов от количества участвующих в заседании депутатов. На заседании в четверг присутствовало 98 депутатов. Депутаты от оппозиции предлагали назначить проведение выборов на 25 октября.

Принятое постановление вступает в силу 15 августа, избирательная компания продолжается 60 дней.