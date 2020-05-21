Депутат от ДПМ Евгений Никифорчук заболел COVID-19. Как передает «ИНФОТАГ», об этом сообщил в парламенте в четверг лидер фракции ДПМ Дмитрий Дьяков.

«Мне позвонил Никифорчук и сообщил, что результаты его теста положительные. И у него, и у супруги. Накануне он участвовал в заседании фракции», - сказал Дьяков.

Он сообщил, что в заседании фракции участвовали пять министров.

По предложению спикера парламента Зинаиды Гречаный, парламент проголосовал за то, чтобы тест на вирус прошли все депутаты парламента за свой счет.

Вице-председатель парламента Михай Попшой написал в четверг на своей странице в facebook «парламентское большинство ПСРМ и ДПМ насчитывает только 50 депутатов.

После выхода депутатов из фракции ДПМ, в парламентском большинстве осталось 52 депутата при минимуме в 51 голос. В четверг парламент принимает только постановления и законы в первом чтении – они голосуются простым большинством от присутствующих на заседании 98 депутатов. Вместе с коалицией голосует независимый депутат Александр Олейник, который может обеспечить большинству в 51 голос.