Националист Цыку потребовал общаться в парламенте только на «румынском языке»

Любое другое общение бросает этого человека в дрожь. Депутат-националист Октавиан Цыку, автор целого ряда книг о "депортациях и страданиях румын в СССР", продолжает наводить тень на плетень и разговаривать так, словно на улице начало 90-х годов, а общество по-прежнему заражено "бациллой национализма и румынизма".

Его реплика последовала после того, как слово взял министр финансов Сергей Пушкуца, который прокомментировал некоторые положения закона по реализации государственной программы "Первый дом":

- Министр, при всем уважении и с аллюзией на других высокопоставленных лиц Республики Молдова, официальным языком является румынский, и на нем должны говорить во всех государственных учреждениях. Как министр, когда вам нужно представлять проекты с трибуны парламента, пожалуйста, соблюдайте законодательство Республики Молдова. Для депутатов, которые не понимают румынского языка или испытывают трудности, есть перевод, - заявил Цыку, слова которого приводит unimedia.info.

Автор: Михаил Генчу