Парламент определил, кому раздадут деньги в связи с коронавирусом

Инициатором выступила Партия социалистов. Парламент Республики Молдова сегодня принял законопроект о мерах поддержки граждан, пострадавших во время пандемии коронавируса. Об этом объявил в своем Facebook депутат Владимир Односталко. Среди принятых мер:

- Дальнейшее выделение единовременного пособия в размере 16 тысяч леев государственным служащим, заразившимся коронавирусом на рабочем месте;

- Выделении компенсации в размере месячного оклада служащим, находящимся на передовой борьбы с коронавирусом, и 50% персоналу центров временного размещения пожилых людей и людей с ограниченными возможностями;

- Дальнейшее распространение пенсий и государственных социальных пособий бенефициарам на дом сотрудниками ГП “Почта Молдовы”;

- Введение моратория до 30 июня 2020 года на государственные проверки;

- Выделении пособия по безработице в размере 2775 леев обладателям патентов, задействованных в торговле или оказании услуг на временно приостановивших деятельность рынках, и так далее

Автор: Михаил Генчу