Парламент определил, кому раздадут деньги в связи с коронавирусом

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Общество
Инициатором выступила Партия социалистов. Парламент Республики Молдова сегодня принял законопроект о мерах поддержки граждан, пострадавших во время пандемии коронавируса. Об этом объявил в своем Facebook депутат Владимир Односталко. Среди принятых мер:
- Дальнейшее выделение единовременного пособия в размере 16 тысяч леев государственным служащим, заразившимся коронавирусом на рабочем месте;
- Выделении компенсации в размере месячного оклада служащим, находящимся на передовой борьбы с коронавирусом, и 50% персоналу центров временного размещения пожилых людей и людей с ограниченными возможностями;
- Дальнейшее распространение пенсий и государственных социальных пособий бенефициарам на дом сотрудниками ГП “Почта Молдовы”;
- Введение моратория до 30 июня 2020 года на государственные проверки;
- Выделении пособия по безработице в размере 2775 леев обладателям патентов, задействованных в торговле или оказании услуг на временно приостановивших деятельность рынках, и так далее
Автор: Михаил Генчу
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