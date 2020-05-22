Предприниматели из различных сфер бизнеса Молдовы сегодня протестовали перед зданием парламента

Несколько десятков молдавских предпринимателей и представителей бизнес-среды собрались сегодня около полудня перед парламентом на митинг протеста. Они возмущены тем, что после режима ЧС экономическая деятельность возобновляется выборочно, при том преимущество имеют наименее пострадавшие сектора экономики и крупный бизнес.

Протестующие отмечали, что они уже несколько дней протестовали на центральной площади Кишинева, перед домом правительства, но их не замечали. В информационном поле появлялась информация исключительно о пострадавших от закрытия предпринимателях и работников “Центрального рынка”, но помимо требований открыть рынок, экономические агенты заявляли о не менее тяжелом состоянии сфер гостично-ресторанного бизнеса, туризма, розничной торговли, работы торговых центров, фитнес-залов и т.д.

Люди жаловались, что за два с лишним месяца простоя понесли огромные убытки и находятся на грани разорения. Бизнесмены уверены, что отмена ограничений это первоочередная, но не единственная необходимая для восстановления малого и среднего бизнеса, мера. Они подготовили свой вариант плана “по перезапуску экономики”.

Он предусматривает: на период пандемии и три месяца после её окончания, освобождение экономических агентов от уплаты налогов, авторизаций и лицензий (если уже оплачено – возместить). А также, всем работникам предприятий, держателям патентов и индивидуальным предпринимателем, полагается компенсация в 2700 леев в месяц. В пакете предложенных мер, который направили в парламент содержутся и другие механизмы снижения ущерба от экономических ограничений для бизнеса.

Чтобы не нарушать эпидемиологические ограничения, протестующие обозначили свой митинг, как серию “одиночных пикетов” и старались сохранять социальную дистанцию в 1,5 метра.

Протестующие призывали власти соблюдать 43 статью Конституции, в которой гражданам Молдовы гарантируется право на труд и защиту труда.

К ним вышли представители оппозиционного парламентского блока Pro Moldova Андиран Канду и Владимир Чеботарь, партии “Действие и справедливость” (PAS) Владимир Боля, а позднее, парии “Достоинство и правда” (DA) Александр Слусарь.

Депутаты Pro Moldova похвалили инициативу бизнеса и пообещали поддержать в парламенте меры по разблокированию экономической деятельности в стране. Адриан Канду заверил, что сейчас оппозиционным партиям удалось достигнуть договоренностей о выдвижении законопроекта, который четко сформулирует понятие форс-мажорной ситуации, что поможет решить вопросы связанные с кредитами, арендой, налогами и другими аспектами режима ЧС.

Владимир Чеботарь добавил, что они обратились в Конституционный суд, чтобы получить разъяснение, относительно того, “является ли чрезвычайная ситуация форс-мажором?”. Если КС вынесет положительное решение, его можно будет использовать, как универсальное основание для решения множества финансовых споров, которыми бизнес оставался обременен в режиме чрезвычайно ситуации.

Владимир Боля предложил делегировать представителей от ассоциации бизнеса в министерство экономики, для обозначения позиции и требований предпринимателей к исполнительной власти.

Протестующие настаивали на необходимости проведения адресного голосования в парламенте, чтобы “было видно, кто из депутатов голосует против бизнеса”.

По словам спикера предпринимателей, оппозиционным партиям не хватает трех голосов для равенства, и четырех для перевеса в парламенте. Он выразил уверенность, что фракции партий социалистов и демократов не будут голосовать за законопроект оппозиции, так как “им не хочется признавать свои ошибки”, допущенные при развитии эпидемиологического кризиса.

“Мы уже подали документ в Конституционный суд о признании решения от 13-15 марта (когда закрыли все предприятия) неконституционными. Что значит для [премьер-министра] Кику, социалистов и демократов, признание неконституционными данных решений? Это означает возмещение всех заботных плат, которые люди не получали; отмену всех налогов, пени, штрафов и даже процентов по кредитам”, – заявил спикер.

Вчера работники и экономические агенты “Центрального рынка” Кишинева протестовали у здания правительства, на центральной площади города. К протестующим вышел советник премьер-министра Виталий Драганча. Он напомнил, что ограничения было введены, чтобы остановить распространение вируса.

Позднее на площадь пришли предприниматели из других сфер. К тому моменту, они уже третий день организовывали митинги и пикеты, перед зданием правительства, группами в несколько десятков человек. Солидарно с ними, экономические агенты из других регионов также пикетировали здания администраций в своих городах, с требованием снять ограничение на ведение бизнеса, после завершения режима ЧС и принять антикризисные меры.