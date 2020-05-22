22 Мая 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Экономика
Предприниматели из различных сфер бизнеса Молдовы сегодня протестовали перед зданием парламента
22.05.2020

Несколько десятков молдавских предпринимателей и представителей бизнес-среды собрались сегодня около полудня перед парламентом на митинг протеста. Они возмущены тем, что после режима ЧС экономическая деятельность возобновляется выборочно, при том преимущество имеют наименее пострадавшие сектора экономики и крупный бизнес.

Протестующие отмечали, что они уже несколько дней протестовали на центральной площади Кишинева, перед домом правительства, но их не замечали. В информационном поле появлялась информация исключительно о пострадавших от закрытия предпринимателях и работников “Центрального рынка”, но помимо требований открыть рынок, экономические агенты заявляли о не менее тяжелом состоянии сфер гостично-ресторанного бизнеса, туризма, розничной торговли, работы торговых центров, фитнес-залов и т.д.

Люди жаловались, что за два с лишним месяца простоя понесли огромные убытки и находятся на грани разорения. Бизнесмены уверены, что отмена ограничений это первоочередная, но не единственная необходимая для восстановления малого и среднего бизнеса, мера. Они подготовили свой вариант плана “по перезапуску экономики”.

Он предусматривает: на период пандемии и три месяца после её окончания, освобождение экономических агентов от уплаты налогов, авторизаций и лицензий (если уже оплачено – возместить). А также, всем работникам предприятий, держателям патентов и индивидуальным предпринимателем, полагается компенсация в 2700 леев в месяц. В пакете предложенных мер, который направили в парламент содержутся и другие механизмы снижения ущерба от экономических ограничений для бизнеса.

Чтобы не нарушать эпидемиологические ограничения, протестующие обозначили свой митинг, как серию “одиночных пикетов” и старались сохранять социальную дистанцию в 1,5 метра.

Протестующие призывали власти соблюдать 43 статью Конституции, в которой гражданам Молдовы гарантируется право на труд и защиту труда.

К ним вышли представители оппозиционного парламентского блока Pro Moldova Андиран Канду и Владимир Чеботарь, партии “Действие и справедливость” (PAS) Владимир Боля, а позднее, парии “Достоинство и правда” (DA) Александр Слусарь.

Депутаты Pro Moldova похвалили инициативу бизнеса и пообещали поддержать в парламенте меры по разблокированию экономической деятельности в стране. Адриан Канду заверил, что сейчас оппозиционным партиям удалось достигнуть договоренностей о выдвижении законопроекта, который четко сформулирует понятие форс-мажорной ситуации, что поможет решить вопросы связанные с кредитами, арендой, налогами и другими аспектами режима ЧС.

Владимир Чеботарь добавил, что они обратились в Конституционный суд, чтобы получить разъяснение, относительно того, “является ли чрезвычайная ситуация форс-мажором?”. Если КС вынесет положительное решение, его можно будет использовать, как универсальное основание для решения множества финансовых споров, которыми бизнес оставался обременен в режиме чрезвычайно ситуации.

Владимир Боля предложил делегировать представителей от ассоциации бизнеса в министерство экономики, для обозначения позиции и требований предпринимателей к исполнительной власти.

Протестующие настаивали на необходимости проведения адресного голосования в парламенте, чтобы “было видно, кто из депутатов голосует против бизнеса”.

По словам спикера предпринимателей, оппозиционным партиям не хватает трех голосов для равенства, и четырех для перевеса в парламенте. Он выразил уверенность, что фракции партий социалистов и демократов не будут голосовать за законопроект оппозиции, так как “им не хочется признавать свои ошибки”, допущенные при развитии эпидемиологического кризиса.

“Мы уже подали документ в Конституционный суд о признании решения от 13-15 марта (когда закрыли все предприятия) неконституционными. Что значит для [премьер-министра] Кику, социалистов и демократов, признание неконституционными данных решений? Это означает возмещение всех заботных плат, которые люди не получали; отмену всех налогов, пени, штрафов и даже процентов по кредитам”, – заявил спикер.

Вчера работники и экономические агенты “Центрального рынка” Кишинева протестовали у здания правительства, на центральной площади города. К протестующим вышел советник премьер-министра Виталий Драганча. Он напомнил, что ограничения было введены, чтобы остановить распространение вируса.

Позднее на площадь пришли предприниматели из других сфер. К тому моменту, они уже третий день организовывали митинги и пикеты, перед зданием правительства, группами в несколько десятков человек. Солидарно с ними, экономические агенты из других регионов также пикетировали здания администраций в своих городах, с требованием снять ограничение на ведение бизнеса, после завершения режима ЧС и принять антикризисные меры.


 
Количество просмотров:
33
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.