Ион Кику: четыре министра и вице-премьер сдадут анализы на коронавирус

Четыре министра и вице-премьер, которые принимали участие в заседании парламентской ДПМ в среду, уйдут на самоизоляцию и сдадут анализ на коронавирус. Об этом заявил глава правительства Ион Кику в ходе передачи "День за днем" на Publika TV.

Дело в том, что в заседании участвовал и демократ Евгений Никифорчук. Сегодня стало известно, что депутат и его жена заболели COVID-19.

Премьер-министр уточнил, что на рабочей встрече фракции присутствовали члены правительства, делегированные ДПМ: глава Минобороны Александр Пынзарь, министр образования Игорь Шаров, глава МИДЕИ Олег Цуля, а также министр экономики Сергей Райлян и вице-премьер по реинтеграции Кристина Лесник.