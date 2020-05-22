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Общество
Вы все врете: Граждане Молдовы уверены, что коронавирус - выдумка
22.05.2020

Результаты недавнего опроса поражают выводами респондентов. Просто поразительная история, растиражированная СМИ Молдовы Сегодня некая ассоциация представила данные социологического опроса.

Опросили, по их словам, 1000 человек. Ну а теперь глубокомысленные выводы, которые были сделаны.

  • 50 процентов населения уверены, что коронавирус это обычный грипп, что все сделано, чтобы разрушить экономику страны.
  • 12 процентов населения считают, что новый тип коронавируса распространяется с помощью антенн 5G.
  • 37,2 процента населения считают, что коронавирус был создан китайцами.
  • у 37,8 процента полагают, что ковид был создан богатыми людьми с целью вакцинации населения.
  • 29 процентов утверждают, что людей заражают при тестировании, через уже инфицированные тесты.
  • 32,7 процента считает коронавирус мифом.

Один из организаторов опроса подытожил:

«Годами подпитывая всевозможные заговоры и дезинформацию, нынешние власти сами вырыли себе яму, потому что, имея склонность верить во всевозможные фейки, сейчас, во время пандемии, люди повернулись спиной к властям и не доверяют им».

Можно было бы поохать и повздыхать по поводу нашего народа – весь мир на карантине, а в Молдове, а как же, все выдумано. Если бы не парочка «но».

Во-первых, не НАСЕЛЕНИЕ так думает, а респонденты (1000 человек).

Во-вторых, опрос был проведен в интернете, пользователи которого по приколу могут проголосовать за самый дурацкий вопрос.

В-третьих, делать столь далеко идущие выводы, исходя из пунктов 1 и 2, по меньшей мере глупо.

РОМАН ВЛАДИМИРОВ


 
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