Вы все врете: Граждане Молдовы уверены, что коронавирус - выдумка

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Общество
Результаты недавнего опроса поражают выводами респондентов. Просто поразительная история, растиражированная СМИ Молдовы Сегодня некая ассоциация представила данные социологического опроса.
Опросили, по их словам, 1000 человек. Ну а теперь глубокомысленные выводы, которые были сделаны.
Один из организаторов опроса подытожил:
Можно было бы поохать и повздыхать по поводу нашего народа – весь мир на карантине, а в Молдове, а как же, все выдумано. Если бы не парочка «но».
Во-первых, не НАСЕЛЕНИЕ так думает, а респонденты (1000 человек).
Во-вторых, опрос был проведен в интернете, пользователи которого по приколу могут проголосовать за самый дурацкий вопрос.
В-третьих, делать столь далеко идущие выводы, исходя из пунктов 1 и 2, по меньшей мере глупо.
РОМАН ВЛАДИМИРОВ
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