Вы все врете: Граждане Молдовы уверены, что коронавирус - выдумка

Результаты недавнего опроса поражают выводами респондентов. Просто поразительная история, растиражированная СМИ Молдовы Сегодня некая ассоциация представила данные социологического опроса.

Опросили, по их словам, 1000 человек. Ну а теперь глубокомысленные выводы, которые были сделаны.

50 процентов населения уверены, что коронавирус это обычный грипп, что все сделано, чтобы разрушить экономику страны.

12 процентов населения считают, что новый тип коронавируса распространяется с помощью антенн 5G.

37,2 процента населения считают, что коронавирус был создан китайцами.

у 37,8 процента полагают, что ковид был создан богатыми людьми с целью вакцинации населения.

29 процентов утверждают, что людей заражают при тестировании, через уже инфицированные тесты.

32,7 процента считает коронавирус мифом.

Один из организаторов опроса подытожил:

«Годами подпитывая всевозможные заговоры и дезинформацию, нынешние власти сами вырыли себе яму, потому что, имея склонность верить во всевозможные фейки, сейчас, во время пандемии, люди повернулись спиной к властям и не доверяют им».

Можно было бы поохать и повздыхать по поводу нашего народа – весь мир на карантине, а в Молдове, а как же, все выдумано. Если бы не парочка «но».

Во-первых, не НАСЕЛЕНИЕ так думает, а респонденты (1000 человек).

Во-вторых, опрос был проведен в интернете, пользователи которого по приколу могут проголосовать за самый дурацкий вопрос.

В-третьих, делать столь далеко идущие выводы, исходя из пунктов 1 и 2, по меньшей мере глупо.

РОМАН ВЛАДИМИРОВ