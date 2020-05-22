Обыкновенное свинство: Любимый кишиневцами парк Валя Морилор опять превращают в парковку...

Даже осложнения, вызванные Covid-19, лечатся, а вот тяга к беспорядку в наших людях неистребима.

Какой это был парк после запрета на прогулки в зеленых зонах! Травка подстрижена, цветочки на большинстве клуб высажены, мусора нет, деревья подрезаны, скамеечки покрашены, воздух – свежий, без удушливых волн разного парфюма от мужчин и женщин, по-видимому, лишившихся навсегда горячей воды … Это я про парк Валя Морилор,

И тут появились люди. Облепили телами все спортивные снаряды в парке, вышли на прогулки, выстроившись рядами по 4-5 человек, чтобы идущие навстречу обязательно обратили на них внимание, хоть и злым, но взглядом одарили, иногда и словом, что-то про воспитание и культур-мультур.

Испортили народу пост-изоляционный период Фото: НАТАЛЬЯ СИНЯВСКАЯ

Девушки, покачивая увечившимися во время карантина бедрами, бредут по беговой дорожке, в ожидании, что какой-нибудь молодой спортсмен споткнется о них, и завяжется не ссора на тему «Куда прешь, корова?!», а романтические отношения с сердечками и лайками в инсте.Мамы с детишками стараются идти исключительно по велосипедной дорожке, видимо, с младых ногтей приучая своих чад к тому, что все можно, даже если идешь по встречной полосе проезжей части, - авто обязаны пропустить.

Скамеечки облюбовали компании, для которых старая традиция «соображать на троих» уже не существует, канула в Лету еще до их рождения, - они плотненько так сидят, 4-5 человек, а то и больше, обсуждая смогут ли их оштрафовать или разогнать, типа такой скамеечный экстрим.

Возле киосков с кофе и лотком со сладкой ватой – толпы, не стройная очередь, а тесное – в прямом смысле - сообщество людей без масок.

Возле киосков - толпы народа Фото: НАТАЛЬЯ СИНЯВСКАЯ

Но это все, вроде как личный выбор человека – заболеть/заразить друзей и близких Covid, попасть с ребенком под велосипед, быть оштрафованным, поймать на себе недобрый взгляд, лишить кого-нибудь на время способности дышать (из-за парфюма – вот как цистерна с «Шипром» опрокинулась). Но мусор, который почему-то некоторые упорно не доносят до урн, кучки попкорна и шелухи от семечек у скамеек, стаканчики и салфетки… И каждое утро женщины убирают, подметают, а грязь появляется опять.

Я уже как-то размечталась, что ЭТО не вернется в любимый парк.

Как не вернутся и автомобили, которые раньше срезали через Валя Морилор путь, пугая велосипедистов и мамаш с детишками. Нет, ездить через парк пока еще не начали, а вот парковаться – да. Шлагбаум открыт, никто не запрещает заезжать на территорию парка. И несмотря на то, что по вечерам там яблоку негде упасть, люди хотят надышаться, они вынуждены шарахаться от постоянно заезжающих в парк авто, портящих такой дефицитный свежий воздух.

И зачем шлагбаум сделали, если он всегда поднят?!

И вот еще странно, что люди, приезжающие прогуляться по аллеям, не могу пройти метров 100 до входа в парк?! Ведь можно же припарковать авто дальше по улице. Но не на дорожках и газонах парка!

В общем, многим подпортили возвращение после послаблений к нормальной жизни.

НАТАЛЬЯ СИНЯВСКАЯ