И вы думаете, что самоизоляция депутатов помешает им перебегать?

Неужели кто-то всерьез думает, что самоизоляция депутатов парламента от Covid-19 помешает им самоизолироваться от черного пакета с календарём?

Считаю, что кочевать из фракции во фракцию они могут, находясь и в своих фешенебельных загородных виллах. Зачем им для этого выходить из дома или перемещаться в парламент?!

P.s. Это примерно тоже самое, что запрещать "политический туризм". Целостность фракции не гарантирует единство голосов. Неужели кто-то всерьез считает, что если было бы запрещено, к примеру, выходить из фракций, то Додон не проголосовал бы за Тимофти?!

Ответьте себе на этот вопрос и все встанет на свои места. В составе сего парламента, к сожалению, очень мало честных и порядочных людей. Лидеры партий подбирали себе подобных. Пока парламент будет в этом составе - продолжится "кулечная" война, а не борьба идей.

Facebook, Игорь Тулянцев