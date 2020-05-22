Канду продолжает встречаться с послом США, в том числе и в неформальной обстановке

Посла не смущает сомнительная репутация "фина". Регулярные встречи Андриана Канду и посла США Дерека Хогана продолжаются - и легко догадаться, что встречаются они не для того, чтобы обсудить результаты матчей НБА.

Что именно они обсуждают, есть "тайна большая", но, видимо, эти встречи нужны столь срочно, что посол уделяет им даже свое свободное время - об этом легко догадаться по его гардеробу.

Сомнительная репутация Канду Хогана, видимо, не совсем беспокоит - для достижения своих целей хороши любые средства и цели. Удастся ли ему скоординировать коалицию "лебедя, рака и щуки", и получится ли у них сформировать правительство, покажет будущее. Но уже сейчас можно сказать точно - народ Молдовы от этого не выиграет.

Никогда такого не было и вот опять. Очень интересно, а где это они? Судя по антуражу, это какой-то подвал. Парковка посольства? Наш Дерик совсем по-домашнему одет. На ногах, наверное, тапочки с зайцами? :) Ребята, надо быть осторожней, агенты ФСБ, ГРУ ,СВР всегда где-то рядом.

#МихаилАмерберг