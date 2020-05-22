Деньги туристам из-за коронавируса вернут, но в течение большего периода времени

Срок возврата платежей за туристические пакеты продлен с 14 до 540 дней в случае расторжения контрактов до начала поездки.

Так решил в четверг парламент, и причина этого решения – COVID-кризис, лишающий туроператоров возможности выполнить свои договорные обязательства, включая возврат платежей клиентам, которые запросили или запросят их.

Это положение будет применено только к контрактам, заключенным в период между октябрем 2019 года и 17 марта 2020 года, когда было введено чрезвычайное положение, сообщает пресс-служба парламента.

Подготовил Михаил Генчу