Деньги туристам из-за коронавируса вернут, но в течение большего периода времени

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Экономика
Срок возврата платежей за туристические пакеты продлен с 14 до 540 дней в случае расторжения контрактов до начала поездки.
Так решил в четверг парламент, и причина этого решения – COVID-кризис, лишающий туроператоров возможности выполнить свои договорные обязательства, включая возврат платежей клиентам, которые запросили или запросят их.
Это положение будет применено только к контрактам, заключенным в период между октябрем 2019 года и 17 марта 2020 года, когда было введено чрезвычайное положение, сообщает пресс-служба парламента.
Подготовил Михаил Генчу
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