Нэстасе, Слусарь и Мунтяну – три кандидата Платформы DA на должность премьер-министра

Будущий премьер-министр Республики Молдова должен быть „способным, компетентным, честным, неподкупным и принципиальным человеком”. Об этом заявил лидер Платформы DA Андрей Нэстасе с уточнением, что возглавляемое им формирование имеет в своем составе таких людей. Так, кандидатами Платформы DA на должность премьер-министра являются председатель Платформы DA и вице-председатели Александру Слусарь и Игорь Мунтяну, отмечает IPN.

Лидер Платформы DA Андрей Нэстасе говорит, что будущий план действий, которого он предлагает, основан не на политиках и депутатах, а на наборе законов, которые необходимо принять. „Мы рассчитываем на пакет правил, реформ, которые мы ставим перед всеми депутатами. Если 30 лет подряд люди обсуждали между собой, в коридорах, и за пределами парламента, то мы предлагаем другой подход. Платформа DA придет с набором правил, вокруг которых соберутся люди.

Когда у нас будет доказательство того, что большинство депутатов осознают и поймут, что Республика Молдова переживает очень трудный период, тогда мы сможем говорить о снятии нынешнего правительства. После того, как правительство будет снято, мы сможем утвердить правительство, предложенное Платформой DA и премьер-министра Платформы „Достоинство и правда”, - заявил Андрей Нэстасе в ходе передачи „Cabinetul DIN Umbră” на телеканале Jurnal TV.

Андрей Нэстасе говорит, что рассчитывает на совесть депутатов, которые должны понимать, „что нельзя больше жить так, как в прошлом”.

„Каждый раз мы собирались вокруг человека, персонажа. Канду приходит и говорит, что ему не нравится кто-то, потому что он посадит в тюрьму его крестного отца или приходит Шор и говорит, что этот объявит меня в Интерпол. Посмотрите, как быстро мы преодолеем очень важный этап. Речь пойдет не о премьер-министре, потому что Платформа DA имеет по крайней мере три кандидатуры, которые соответствуют критериям, о которых мы говорим”.

Помимо трех кандидатов, Андрей Нэстасе говорит, что Платформа DA может выдвинуть и ряд министров, которые сформируют будущее правительство.

„Платформа DA действует и работает как очень консолидированная команда, посмотрите на уровень депутатов парламента, не найдете другую команду, лучше нашей. Но поверьте, у нас есть команда и на должности министров, это порядочные, ответственные люди, хорошие эксперты, хорошие специалисты, а также из гражданского общества или, почему бы и нет, предложенные другими депутатами Парламента Республики Молдова”,- добавил бывший министр внутренних дел.

Андрей Нэстасе отмечает, что призыв Платформы DA не направлен „на устаревшие партии. Обращаемся к совести депутатов, которые были выбраны по округам. Граждане проголосовали за них, чтобы они сделали что-то для людей”.