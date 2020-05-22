Последствия засухи. Растут цены на пшеницу и муку

Аномальные температуры и отсутствие снега этой зимой, бездождье ранней весной привели к целому ряду удо­рожаний продуктов.

Таковы данные Национального бюро статистики (НБС), то же самое утверждают торговцы и про­изводители, которые уже под­няли цену на зерновые – мак­симум на 15%.

НБС ничего не уточняет насчет пшеницы, но отмечает, что в апреле по сравнению с мартом с. г. были повышены цены на мно­гие продукты питания, а цены на кукурузную и пшеничную муку выросли на 1,2%. И раз подоро­жала мука, вероятнее всего, гово­рят производители хлеба, подни­мутся и цены на хлеб.

Если в марте за килограмм муки пекарям приходилось пла­тить по 6 леев, то теперь – уже 7 леев. На лей дороже обойдется им и килограмм пшеницы – с 3 до 4,5 лея. Некоторые мелкие произ­водители жалуются, что не могут найти сырье для выпечки хлеба. Среди них и управляющая орхейской пекарней Олеся Глоба.

«Мы сильно пострадали от кри­зиса. Наша пекарня маленькая, запасов пшеницы мы не делаем — у нас даже негде ее хранить. Сей­час не можем найти муку. Часть экспортировали, а другую про­дают на внутреннем рынке. Что касается цен, думаю, они подско­чили из-за посредников. Пока не убрали урожай 2020 года, это удорожание необоснованное», — утверждает Олеся Глоба.

О повышении цен на пшеницу, в частности, посредниками, сооб­щали и другие производители хлеба. По их словам, с подобным они уже давно не сталкивались и не могут обещать, что в скором времени цены на свою продук­цию они не поднимут.

«Производители перестали продавать, ведь они не знают, каким будет нынешний урожай. Таким образом, они пытаются застра­ховаться. И это естественно. Если урожай пострадает, то за счет нынешних запасов они обеспе­чат посевную в будущем году», — отметил Дорин Мереуцэ, который также занимается производством хлеба.

В свою очередь крупнейший отечественный хлебокомбинат «Franzeluța», который находится в собственности государства, с такими сложностями не стал­кивается.

«Работаем в штатном режиме, но надо признать, засуха показывает, что пшеница и мука подорожают», — заявил директор АО «Franzeluța» Борис Андрос.

Государственный секретарь Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окру­жающей среды Михаил Макидон подтвердил, что из-за засухи пос­традали многие регионы страны, это явление приводит к повыше­нию цен на пшеницу. При этом он уверяет, что если ситуация услож­нится, государство вмешается.

«В принципе, мы оперируем прошлогодними ценами на про­дукцию. Если бы год был нормаль­ным, не засушливым, разумеется, не было бы никаких причин для удорожаний. Положение ухудши­лось и из-за эпидемии COVID-19, но это не продлится вечно. Есть и государственный резерв. Если потребуется, мы вмешаемся, чтобы не было взрыва цен», — подчеркнул Михаил Макидон.

Ранее власти утверждали, что запас пшеницы в стране состав­ляет около 200 тысяч тонн, а этого количества достаточно, как мини­мум, для 200 дней. Недавно СМИ сообщали о том, что через Джур­джулештский порт из страны вывезли сотни тонн пшеницы. Премьер уточнил, что речь идет о компаниях из приднестровского региона, которые хранили свои зерновые на правом берегу Днестра.