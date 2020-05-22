Последствия засухи. Растут цены на пшеницу и муку

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Экономика
Аномальные температуры и отсутствие снега этой зимой, бездождье ранней весной привели к целому ряду удорожаний продуктов.
Таковы данные Национального бюро статистики (НБС), то же самое утверждают торговцы и производители, которые уже подняли цену на зерновые – максимум на 15%.
НБС ничего не уточняет насчет пшеницы, но отмечает, что в апреле по сравнению с мартом с. г. были повышены цены на многие продукты питания, а цены на кукурузную и пшеничную муку выросли на 1,2%. И раз подорожала мука, вероятнее всего, говорят производители хлеба, поднимутся и цены на хлеб.
Если в марте за килограмм муки пекарям приходилось платить по 6 леев, то теперь – уже 7 леев. На лей дороже обойдется им и килограмм пшеницы – с 3 до 4,5 лея. Некоторые мелкие производители жалуются, что не могут найти сырье для выпечки хлеба. Среди них и управляющая орхейской пекарней Олеся Глоба.
«Мы сильно пострадали от кризиса. Наша пекарня маленькая, запасов пшеницы мы не делаем — у нас даже негде ее хранить. Сейчас не можем найти муку. Часть экспортировали, а другую продают на внутреннем рынке. Что касается цен, думаю, они подскочили из-за посредников. Пока не убрали урожай 2020 года, это удорожание необоснованное», — утверждает Олеся Глоба.
О повышении цен на пшеницу, в частности, посредниками, сообщали и другие производители хлеба. По их словам, с подобным они уже давно не сталкивались и не могут обещать, что в скором времени цены на свою продукцию они не поднимут.
«Производители перестали продавать, ведь они не знают, каким будет нынешний урожай. Таким образом, они пытаются застраховаться. И это естественно. Если урожай пострадает, то за счет нынешних запасов они обеспечат посевную в будущем году», — отметил Дорин Мереуцэ, который также занимается производством хлеба.
В свою очередь крупнейший отечественный хлебокомбинат «Franzeluța», который находится в собственности государства, с такими сложностями не сталкивается.
«Работаем в штатном режиме, но надо признать, засуха показывает, что пшеница и мука подорожают», — заявил директор АО «Franzeluța» Борис Андрос.
Государственный секретарь Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Михаил Макидон подтвердил, что из-за засухи пострадали многие регионы страны, это явление приводит к повышению цен на пшеницу. При этом он уверяет, что если ситуация усложнится, государство вмешается.
«В принципе, мы оперируем прошлогодними ценами на продукцию. Если бы год был нормальным, не засушливым, разумеется, не было бы никаких причин для удорожаний. Положение ухудшилось и из-за эпидемии COVID-19, но это не продлится вечно. Есть и государственный резерв. Если потребуется, мы вмешаемся, чтобы не было взрыва цен», — подчеркнул Михаил Макидон.
Ранее власти утверждали, что запас пшеницы в стране составляет около 200 тысяч тонн, а этого количества достаточно, как минимум, для 200 дней. Недавно СМИ сообщали о том, что через Джурджулештский порт из страны вывезли сотни тонн пшеницы. Премьер уточнил, что речь идет о компаниях из приднестровского региона, которые хранили свои зерновые на правом берегу Днестра.
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